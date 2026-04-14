Survivor: «Απασφάλισε» η Αριάδνη για τη Μαντίσα – «Από τη στιγμή που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο»

Τον off camera διάλογο που είχε με Μαντίσα πριν το χθεσινό συμβούλιο του νησιού αποκάλυψε η Αριάδνη στο επεισόδιο του Survivor που «έπαιξε» τη νύχτα της Τρίτης (14.04.2026) στον ΣΚΑΪ.

Στο επεισόδιο της Τρίτης και λίγο πριν τη βαριά ήττα με 10-2 από τους «Επαρχιώτες», οι «Αθηναίοι» του Survivor έβγαλαν ξανά στη «σέντρα» τη Μαντίσα, με την Αριάδνη να αποκαλύπτει όσα ειπώθηκαν από τη συμπαίκτριά της, όταν οι κάμερες του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ δεν κατέγραφαν.

«Θέλετε να μάθετε τι έγινε πριν το χθεσινό συμβούλιο off camera; Συμπεθέρες μου, φτιάξτε καφέ να σας τα πω. Έτσι όπως ήμουν ξαπλωμένη εγώ με τη Μιλένα, έρχεται η Μαντίσα, μάς σηκώνει και λέει: «Πάμε λίγο μια βόλτα να μιλήσουμε;». «Άντε πάμε», λέω, «έχω μεγάλη καρδιά. Ας ακούσω τι θέλει να μου πει». Σε όλο αυτό η Μιλένα ήταν εκτός συζήτησης, γιατί δεν είχε να πει κάτι σ’ αυτήν.

Η πρωταγωνίστρια ήμουν εγώ. Οπότε, άρχισε και μου έλεγε, για όλα αυτά που έχει πει για μένα, μου ζήτησε συγγνώμη. Της είπα: «Προσέβαλες πάρα πολύ τον άνθρωπό μου και την οικογένειά μου. Ήταν πολύ άσχημα τα λόγια σου και όλα αυτά που είπες για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζεις».

Μου λέει: «Το ξέρω, ότι προσβλήθηκες». Μετά απ’ αυτό, τέλος πάντων, άρχισε και μου έλεγε ότι δεν της αρέσει να ψηφίζεται. Ήταν το τελικό της αποτέλεσμα για να ζητήσει τη συγγνώμη.

Ότι δεν της αρέσει να βάζει την οικογένειά της στη διαδικασία να… χαλάει λεφτά για τη Μαντίσα. Και όλα αυτά έγιναν off camera. Βλέπουμε μία Μαντίσα, επειδή ο κόσμος δεν το ξέρει, τελείως διαφορετική off camera. Και δυστυχώς, όλα αυτά δεν έχουν καταγραφεί. Γι’ αυτό είμαι εδώ εγώ να σας τα πω. Να προλάβω καταστάσεις, γιατί γενικά η Μαντίσα είναι ένας άνθρωπος που αλλάζει τα λόγια της», είπε η Αριάδνη Δημητρέλου.

«Οπότε από τη στιγμή που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο, οπότε χαρτάκι, κουτί και Λιανός», πρόσθεσε η Αριάδνη η οποία στο συμβούλιο ψήφισε τη Μαντίσα.