Survivor: Απόψε το πάρτι της Ένωσης με καλεσμένο τον Νίκο Κουρκούλη

Στο «Survivor» ο πάρτι που όλοι οι παίκτες ανυπομονούν να ζήσουν έρχεται στις οθόνες μας απόψε, Κυριακή 19 Απριλίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ και έχει ως special guest τον μοναδικό Νίκο Κουρκούλη.

Για κάθε Survivor, το πάρτι της Ένωσης αποτελεί τον πρώτο στόχο, από την στιγμή που μπαίνουν στο παιχνίδι. Είναι ένα κομβικό σημείο του Survivor, μία εμπειρία που όλοι ανυπομονούν να ζήσουν! Είναι η στιγμή που οι δύο ομάδες ενώνονται για να διασκεδάσουν μαζί.

Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οι δεκαπέντε Survivors που κατάφεραν να φτάσουν ως εδώ, θα απολαύσουν το μπάνιο τους και θα φορέσουν όμορφα ρούχα! Στη συνέχεια τους περιμένει ένα πλουσιοπάροχο, απολαυστικό γεύμα. Σε ποιες θέσεις θα επιλέξουν να καθίσουν; Ποιοι Μπλε θα βρεθούν δίπλα σε Κόκκινους; Νέες παρέες δημιουργούνται και οι παλιές παρέες… παρεξηγούνται!

Η μεγάλη βραδιά ολοκληρώνεται με ένα μεγάλο πάρτι, με τον απολαυστικό Νίκο Κουρκούλη και τον ξεχωριστό διαγωνισμό τραγουδιού μεταξύ των Survivors! «Το γλέντι», «Θεσσαλονίκη μου» και «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί» είναι μερικά μόνο από τα τραγούδια που θα ακούσουμε να ερμηνεύουν.

Απόψε, κάθε ερμηνεία των Survivors θα βαθμολογείται από μία ξεχωριστή κριτική επιτροπή, την οποία αποτελούν ο Νίκος Κουρκούλης, η Στεφανία Ρίζου και ο Γιώργος Λιανός!

Ποιοι θα καταφέρουν να ξεσηκώσουν τους συμπαίκτες τους και ποιοι θα εντυπωσιάσουν την κριτική επιτροπή; Ποιος ή ποια θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία; Το μεγάλο πάρτι της Ένωσης είναι απόψε και θα το ζήσουμε όλοι μαζί!