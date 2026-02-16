Survivor: Η Βασιλική Μουντή 4η υποψήφια από τους Αθηναίους – «Είμαι εντάξει με το αποτέλεσμα»

Ένας συγκλονιστικός, βραδινός αγώνας ασυλίας γεμάτος εντάσεις και ανατροπές ήρθε στο νέο επεισόδιο του Survivor στον ΣΚΑΪ τη νύχτα της Δευτέρας (16.02.2026). Την παράσταση, όμως, έκλεψε το συμβούλιο του νησιού.

Οι Αθηναίοι, μετά και την ήττα τους από τους Επαρχιώτες την Κυριακή (15.02.2026), στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας της εβδομάδας, έχουν ήδη τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση από το Survivor, το ριάλιτι επιβίωσης από τον ΣΚΑΪ.

Πλέον, στο πλευρό της Κέλλυς Μποφίλιου και του Αλέξανδρου Κούρτοβικ βρίσκεται, ως υποψήφιος και ο Χρυσοβαλάντης Πάκος.

Παρόλα αυτά, το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας είναι σε γενικές γραμμές θετικό και ήρεμο.

Μετά από σκληρή μάχη, το flag race έκρινε τους νικητές στον δεύτερο αγώνα ασυλίας.

Αυτοί ήταν οι Επαρχιώτες που με τρομερή ανατροπή έκαναν το 9-10.

Ακολούθησε το συμβούλιο του νησιού, το οποίο ολοκληρώθηκε, πάντως, με «καθαρό» αποτέλεσμα και τον Γιώργο Λιανό να ανακοινώνει την τέταρτη υποψηφιότητα από την ομάδα των Αθηναίων.

«Οι Αθηναίοι μίλησαν. Η απόφαση έχει παρθεί», ανέφερε αρχικά, δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης της πέτρας ασυλίας. Λίγα λεπτά αργότερα ξεκαθάρισε: «Η ατομική ασυλία δεν θα χρησιμοποιηθεί, άρα θα διαβάσω τις ψήφους».

Η διαδικασία της ψηφοφορίας ήταν στην αρχή ντέρμπι, ωστόσο η πλάστιγγα έγειρε τελικά καθαρά προς τη Βασιλική Μουντή. «Βασιλική. Το αποτέλεσμα πλέον έχει κριθεί», ανακοίνωσε ο παρουσιαστής, επιβεβαιώνοντας ότι συγκέντρωσε έξι ψήφους.

«Είμαι συμφιλιωμένη γενικά με την ιδέα της υποψηφιότητας… Και ναι και όχι, το περίμενα. Αγωνιστικά δεν έχω προσφέρει πολύ, αλλά είμαι πολύ εντάξει με το αποτέλεσμα», δήλωσε η Βασιλική Μουντή.

Έτσι, η Βασιλική Μουντή προστίθεται στους ήδη υποψήφιους Βαλάντη Πάκο, Κέλλυ Μποφίλιου και Αλέξανδρο Kούρτοβικ, με την αγωνία να μεταφέρεται πλέον στην αποχώρηση.