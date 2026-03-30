Survivor: Ξέσπασε ο Μιχάλης Σηφάκης για την Ιωάννα και την Αναστασία

Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Μιχάλης Σηφάκης από την ομάδα των Επαρχιωτών στο επεισόδιο του Survivor τη νύχτα της Δευτέρας (30.03.2026). Ο πρώην ποδοσφαιριστής άφησε «καρφιά» για τη στάση συμπαικτών του στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του ριάλιτι του ΣΚΑΪ, ο Μιχάλης Σηφάκης στάθηκε στις δηλώσεις της Ιωάννας και της Αναστασίας, εκτοξεύοντας αιχμές για τις συμπαίκτριές του στους Επαρχιώτες του Survivor.

«Δεν μου άρεσε η τοποθέτησή τους ότι δεν πιστεύουν πως θα κερδίσουμε. Πρέπει λίγο να ταρακουνηθούν. Η δικαιολογία ότι μία μένει έξω, δεν τη δέχομαι. Έχουν κάνει μια κοιλιά, που είναι λογικό, αλλά θέλει διαχείριση. Όμως φτηνές δικαιολογίες δεν δέχομαι», είπε.

Και πρόσθεσε: «Η Αναστασία και χθες δεν ήθελε να μπει στα δεύτερα ματσαρίσματα, και παραπροχθές στο εστιατόριο το 10 που έφερα εγώ, ενώ ήταν καλή στο στόχο δεν πήρε την ευθύνη, την πήρα εγώ. Θέλω λίγο να ταρακουνηθούνε, να σφίξουν τα λουριά, γιατί δεν φτάνει να είσαι καλός παίκτης και καλή παίκτρια. Χρειάζεται και προσωπικότητα».

«Δεν χάνω εγώ αγώνα ασυλίας. Θα το πω για πολλοστή φορά, μπορεί να είμαι 42 χρονών, μπορεί να είμαι ο μεγαλύτερος εδώ πέρα, μπορεί να έχω ακόμα το αιμάτωμα στο πόδι μου, αλλά γουστάρω να παίζω αγώνες τελικού. Οπότε ο σημερινός μου στόχος πάλι θα είναι οι δύο καλύτεροι, ο Μπέντζι και ο Δημήτρης», κατέληξε ο Μιχάλης Σηφάκης.