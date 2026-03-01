Survivor: Νέα «καρφιά» από τον Βαλάντη στον Σηφάκη – «Πρώτη φορά βλέπω αρχηγό με 10% ποσοστό νικών»

Νέα «πυρά» εκτόξευσε ο Βαλάντης από την κόκκινη ομάδα του Survivor στον Μιχάλη Σηφάκη της μπλε ομάδας, στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ το βράδυ της Κυριακής (01.03.2026).

Αφορμή γι’ αυτά τα νέα σχόλια του Βαλάντη στον Μιχάλη Σηφάκη στάθηκαν τα στατιστικά που γνωστοποιήθηκαν στην κόκκινη ομάδα του Survivor δηλαδή τα πολύ χαμηλά ποσοστά του παίκτη της αντίπαλης ομάδας των Επαρχιωτών του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Πιο συγκεκριμένα, ο νεοφερμένος παίκτης της κόκκινης ομάδας των Αθηναίων επισήμανε στην κάμερα του Survivor πως «το μόνο που μου άρεσε στα στατιστικά είναι της μπλε ομάδας, γιατί εμείς γενικότερα είμαστε όλοι κοντά. Τι 50, τι 60, τι 40; Όλοι δηλαδή εκεί κυμαίνονται. Για το μόνο που αισθάνθηκα και γέλασα λίγο είναι με τα στατιστικά του Σταύρου, που δεν χάνει ποτέ».

«Και με τα στατιστικά του Σηφάκη που ήταν ο κόουτς, ο προπονητής και όλα αυτά και έχει 14% – 15%. Δεν υπάρχει αυτό. Πρώτη φορά βλέπω αρχηγό με 10% ποσοστό νικών. Ωραία πάει, μια χαρά».

«Ο Σηφάκης και ο Μάνος και όλοι αυτοί, το είδαμε μέσα σε δυο εβδομάδες, φοβούνται φουλ. Τώρα, σε δυο εβδομάδες, σε κάθε αγώνισμα κανένας δεν με διάλεγε και παίξαμε 8 αγωνίσματα. Κανένας. Και το γουστάρω αυτό», υπογράμμισε, με τη σειρά του, ο Alex Benzy στην κάμερα του Survivor την Κυριακή.