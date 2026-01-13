Survivor: Το «καρφί» του Σταύρου για τον Gio – «Γίνεται ρεζίλι για να γίνει γνωστός»

Ο Gio Kay βγήκε υποψήφιος προς αποχώρηση στο «Survivor» και τα έβαλε με όλους και με όλα, ακόμα και με τον Γιώργο Λιανό.

Όπως είδαμε στο επεισόδιο της Τρίτης (13.01.2026) η στάση του παίκτη προκάλεσε αντιδράσεις και στις δύο ομάδες του «Survivor». Από τη μία ο Μιχάλης Σηφάκης σχολίασε τον τρόπο του και τόνισε ότι ο Gio Kay ήρθε για παίκτης και όχι για παρουσιαστής και από την άλλη, ο Σταύρος Φλώρος τον κατηγόρησε ότι γίνεται ρεζίλι για να γίνει… γνωστός.

«Τι φάση με τον Gio; Θα πει στον Λιανό πώς θα κάνει τη δουλειά του; Ήρθε για παίκτης, όχι για παρουσιαστής. Μάλλον έχουν μπερδέψει λίγο τα παιχνίδια οι “Κόκκινοι”. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς να πας σε ένα παιχνίδι που λέγεται “Survivor” και να μην είσαι έτοιμος να ψηφίσεις την πρώτη εβδομάδα.

Αν δεν είσαι έτοιμος να ψηφίσεις, να μη φας, να κοιμηθείς στο σανίδι, να κάτσεις σπίτι σου. Οι κανόνες υπάρχουνε. Το παιχνίδι είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Και είναι πολύ κλισέ πλέον “δεν είμαι έτοιμος”, “δεν ξέρω”, “είναι η πρώτη εβδομάδα”, “δεν γνωριστήκαμε”. Παιδιά, είναι “Survivor”, όποιος δεν είναι έτοιμος… ας μην ερχότανε», είπε ο Μιχάλης Σηφάκης.

«Γενικά ο Gio είναι το σόου το αυτό. Εγώ που τον ξέρω και σαν νεολαία, γιατί αυτό είναι το κοινό του, η νεολαία πιο πολύ… δεν μπορώ να τον πάρω σοβαρά σαν άνθρωπο.

Ξέρω ότι αυτό που κάνει για να γίνει γνωστός… δεν μπορώ να του δώσω το respect. Ουσιαστικά, γίνεται ρεζίλι για να γίνει γνωστός.

Γενικότερα υπάρχει μια φράση που λέει “σκυλί που γαβγίζει δεν δαγκώνει”. Οπότε… ακουμπάμε σε αυτή τη φράση και συνεχίζουμε κανονικά», είπε ο Σταύρος Φλώρος.