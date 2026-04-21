Συγκινημένη η Μαρία Μπεκατώρου στο The Chase: «Ήταν η ευκαιρία μου και άνοιξα τα φτερά μου»

Συγκινημένη η Μαρία Μπεκατώρου στο The Chase με την ερώτηση για το J2US στο Mega την τηλεοπτική σεζόν 2010-11. Η παρουσιάστρια η οποία συμμετείχε στο μουσικό σόου, παραδέχτηκε πως αυτή της η συμμετοχή ήταν και η ευκαιρία για να ανοίξει τα φτερά της.

«Εγώ κάπως… συγκινούμαι θέλω να πω γιατί συμμετείχα με τον Χρήστο Χολίδη. Ήταν η ευκαιρία μου και άνοιξα τα φτερά μου. Πού να φανταζόμουν εγώ τότε ότι θα πήγαινα εκεί να συμμετέχω και μετά να… σήμερα πού είμαστε! Παναγία μου…» είπε η παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάσει με επιτυχία το The Chase στο MEGA.

Η Μαρία Μπεκατώρου σε δηλώσεις της στο Πρωινό του ANT1, απαντώντας στις φήμες για το τηλεοπτικό της μέλλον, είχε ξεκαθαρίσει: «Δεν περιμένω. Τίποτα πια.

Δεν πρέπει να περιμένουμε, μακάρι να έρθουνε πράγματα αλλά δόξα τω Θεώ είμαι πολύ ευχαριστημένη. Δεν θα με βλέπατε ούτε στο J2US, ούτε στο YFSF. Το Your Face είναι πολύ ωραίο εκεί που είναι, το ‘χα κάνει εγώ με πολύ πολλή αγάπη, είναι μία μεγάλη μου τηλεοπτική αδυναμία, αλλά δεν θα με δείτε πουθενά. Εγώ στο Chase μου».