Τα νέα επεισόδια του The Resident και άλλες 5 σειρές που πρέπει να δείτε

Τηλεοπτικές πρεμιέρες του Ιανουαρίου στην Cosmote TV. Ποιες είναι οι 6 σειρές που δεν πρέπει να χάσετε αυτό τον μήνα.

H COSMOTE TV υποδέχτηκε το 2021 με ενισχυμένο τηλεοπτικό περιεχόμενο, το οποίο περιλαμβάνει νέους τίτλους σειρών και τη συνέχεια δημοφιλών παραγωγών αμέσως μετά την πρεμιέρα τους στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, στο πρόγραμμα Ιανουαρίου συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων το κωμικό «Mr. Mayor», το οποίο φέρει την υπογραφή της δημιουργού του θρυλικού «30 Rock» Τίνα Φέι, τα καινούρια επεισόδια του ιατρικού δράματος «The Resident», του υποψήφιου για Emmy «PEN15» και του «Star Trek: Discovery».

Επίσης, πρεμιέρα μέσα στον μήνα κάνει το πολυαναμενόμενο «Walker» με τον Τζάρεντ Πανταλέκι του «Supernatural» και το «Resident Alien» με τον Άλαν Τούντικ (Con Man, Rogue One) στον κεντρικό ρόλο.

Όλες οι σειρές προβάλλονται αποκλειστικά στο κανάλι COSMOTE SERIES ή το COSMOTE SERIES MARATHON HD με όλα τα επεισόδια back-2-back.

Αμέσως μετά την προβολή τους, τα επεισόδια είναι διαθέσιμα μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV Plus).

Στον κατάλογο, όπου διατίθενται πάνω από 160 σειρές και 270 ολοκληρωμένοι κύκλοι σειρών, έχουν ήδη προστεθεί επεισόδια από τη νέα sci-fi σειρά του BBC «The Watch» και την 3η σεζόν του αστυνομικού «The Rookie» με τον Νέιθαν Φίλιον του «Castle».

Οι πρεμιέρες του COSMOTE SERIES HD

Mr. Mayor (Σάββατο 9/1, 21.45): Ο Νιλ Μπρέμερ είναι ένας πλούσιος επιχειρηματίας που σε μια απέλπιδα προσπάθεια να κερδίσει τον σεβασμό της έφηβης κόρης του, αποφασίζει να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος του Λος Άντζελες. Όταν τελικά κερδίζει τις εκλογές και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, η σχέση με την κόρη του πάει από το κακό στο χειρότερο. Στη σειρά πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος με 3 Χρυσές Σφαίρες Τεντ Ντάνσον (Cheers, The Good Place), η βραβευμένη με OSCAR® Χόλι Χάντερ (The Piano) και η Κάιλα Κένεντι (The Walking Dead).

The Resident (4η σεζόν – Τετάρτη 13/1, 21.00): Οι προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις των γιατρών και νοσηλευτών του Chastain Memorial Hospital, συνεχίζονται στην 4η σεζόν της σειράς. Ανάμεσα στις προκλήσεις, και η πανδημία του κορωνοϊού, που έχει ενσωματωθεί στην πλοκή. Μετά το έντονο φινάλε του τρίτου κύκλου, το «The Resident» σηκώνει αυλαία με τον γάμο του Κόνραντ (Ματ Ζούκρι – The Good Wife) και της Νικ (Έμιλι ΒανΚαμπ – Revenge), οι οποίοι βρίσκουν την προσωπική ευτυχία μετά από ένα μεγάλο «ταξίδι» γεμάτο εμπόδια, απώλειες και έντονες στιγμές. Ανήμερα της πρεμιέρας της σεζόν, στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV θα προστεθούν οι τρεις προηγούμενοι κύκλοι της σειράς.

Private Eyes (4η σεζόν – Τρίτη 26/1, 22.00): H σειρά μυστηρίου με τον Τζέισον Πρίστλι (90210) και την Σίντι Σάμπσον (Supernatural) ακολουθεί τον Ματ Σέιντ, έναν πρώην επαγγελματία παίχτη του χόκεϊ στον πάγο, ο οποίος αναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να ενώσει τις δυνάμεις του με την πράκτορα Αντζι Εβερετ προκειμένου να γίνουν ένα αχτύπητο δίδυμο ιδιωτικών ντετέκτιβ. Ο 4ος κύκλος βρίσκει τους δύο πρωταγωνιστές αντιμέτωπους με την περίπτωση ενός πλούσιου πατριάρχη, ο οποίος πιστεύει ότι τα ατυχήματα που του έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, είναι απόπειρες δολοφονίας.

Walker (Σάββατο 23/1, 23.15): Ο Τζάρεντ Πανταλέκι επανέρχεται τηλεοπτικά μετά το φινάλε του «Supernatural», στον ρόλο ενός χήρου και πατέρα δύο παιδιών, που γυρίζει στην πόλη του Όστιν μετά από διετή θητεία ως μυστικός αστυνομικός. Με τον δικό του αυστηρό ηθικό κώδικα, θα ανακαλύψει ότι η δυσκολότερη δουλειά και οι μεγαλύτερες ευθύνες, τον περιμένουν μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Η σειρά είναι βασισμένη στην κλασσική σειρά των 90’s «Walker, Texas Ranger».

Charmed (3η σεζόν – Τρίτη 26/1, 21.00): Η βασισμένη στην ομώνυμη original σειρά φαντασίας του Άαρον Σπέλινγκ, «Charmed», επιστρέφει με τις τρεις ηρωίδες να προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ μαγείας και φυσιολογικής ζωής. Η Μάγκι ακολουθεί τις φιλοδοξίες της, η Μέισι επιστρέφει στις επιστημονικές της ρίζες και η Μελ αφιερώνεται στην ακτιβιστική της δράση. Πριν από την πρεμιέρα της νέας σεζόν, οι τηλεθεατές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αναδρομή στους δύο πρώτους κύκλους επεισοδίων, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV PLUS).

Resident Alien (Παρασκευή 29/1, 22.00): Βασισμένο στο κόμικ του Dark Horse, το «Resident Alien» ακολουθεί τον εξωγήινο Χάρι που προσγειώνεται στη Γη και υποδύεται τον γιατρό σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, με απώτερο στόχο τον αφανισμό του ανθρώπινου είδους. Στην προσπάθειά του όμως να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, αρχίζει να παλεύει με το ηθικό δίλημμα της αποστολής του και να αναρωτιέται αν τελικά οι άνθρωποι αξίζει να σωθούν.