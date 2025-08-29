Τατιάνα Στεφανίδου: Με το Power Talk φέρνουμε στο επίκεντρο τη φωνή του πολίτη

«Θέλουμε να ζωντανέψουμε τον δημόσιο διάλογο», λέει η Τατιάνα Στεφανίδου σε παρέμβασή της στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ την Παρασκευή (29.08.2025) για τη νέα εκπομπή της «Power Talk».

«Είναι μία νέου τύπου κοινωνική εκπομπή που φέρνει στο επίκεντρο τη φωνή του πολίτη», είπε η Τατιάνα Στεφανίδου μέσα από το νέο στούντιο του «Power Talk», της νέας καινοτομίας του ΣΚΑΪ.

Η εκπομπή που φέρει την υπογραφή της έμπειρης δημοσιογράφου κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στις 17:45, ανοίγοντας έναν ζωντανό διάλογο με τους πολίτες.

Για το νέο κόνσεπτ του «Power Talk» είπε η Τατιάνα Στεφανίδου:

«Είναι μία νέου τύπου κοινωνική εκπομπή που φέρνει στο επίκεντρο τη φωνή του πολίτη. Θέλουμε να ζωντανέψουμε τον δημόσιο διάλογο, δε θέλουμε μόνο να φιλοξενούμε τις απόψεις των δημοσιογράφων των πολιτικών, των ειδικών, αλλά και τις απόψεις των πολιτών».

Και πρόσθεσε: «Εκτός από τον κόσμο που θα βρίσκεται στο στούντιο θα υπάρχει κι άλλος τρόπος, να συμμετέχουν οι πολίτες στην εκπομπή, α έχουμε ψηφοφορίες για θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε φτιάξει μία ειδική εφαρμογή Power Talk που μπορείτε να την κατεβάσετε από τα googleplay kai app store. Μία με δύο ψηφοφορίες θα βγαίνουν την ημέρα μέσω της εφαρμογής του Power Talk και τα αποτελέσματα θα δημοσιεύονται στην εκπομπή».