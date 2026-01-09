Τέρενς Κουίκ: Λύγισα με τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη – Εγώ τον έφερα στον ΑΝΤ1

Ο Τέρενς Κουίκ έχει διανύει μία μακρά πορεία στον χώρο της ελληνικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με τον Γιώργο Παπαδάκη, με τον οποίο κατάφεραν να χτίσουν μία σχέση αλληλοεκτίμησης και σεβασμού.

Το πρωί της Παρασκευής (09.01.2026) ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη όταν βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Το πρωινό» και συνάντησε τον Γιώργο Λιάγκα. Παράλληλα, ο Τέρενς Κουίκ ξεκαθάρισε ότι η πολιτική έχει τελειώσει για εκείνον.

Αρχικά, παρουσιάστηκε ένα βίντεο με υπέροχες στιγμές από το κοινό τηλεοπτικό παρελθόν του Τέρενς Κουίκ με τον Γιώργο Παπαδάκη!

Δεν υπήρχε καμία συνάντησή μας χωρίς πλάκα και χιούμορ. Στο ψάρεμα, ότι εγώ αγόραζα τα ψάρια και τα τρύπαγα με την τρίαινα και τα έβγαζα φωτογραφίες με το μαγιό. Μία μέρα, τι έκανε ο Γιωργάρας; Έφερε έναν ψαρά, ο οποίος είχε αγροτικό αυτοκίνητο και πίσω στην καρότσα είχε μια δεξαμενή με φρέσκα ψάρια, που κολυμπάγανε. Για να πει ότι ο Κουίκ περνάει απ’ το σπίτι του και του δίνει αυτό και μετά φωτογραφίζεται ότι τα ψάρεψε ο ίδιος.

Πώς σπάει η τύχη, το ποδάρι της, και σε ένα φανάρι, το ίδιο το απόγευμα, πέφτω πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο. Τρελαίνομαι! Ανοίγω το παράθυρο το δεξιό και του λέω “Τι έκανε σήμερα το πρωί;”. Τι να παίξει ο άνθρωπος… Μου ‘κανε νόημα να σταματήσω δεξιά, σταματήσαμε, κατέβηκε κάτω “Κύριε Κουίκ, συγγνώμη, με πίεσε ο Γιώργος, μου ‘πε, εγώ δεν φταίω σε τίποτα”, ο Γιώργος. Ναι, κάναμε μόνιμος πλάκες. Και ποτέ δεν αλλάξαμε πικρή κουβέντα», εξομολογήθηκε για τον Γιώργο Παπαδάκη.

«Ο Γιώργος πιστεύω ότι έκανε την καταλληλότερη κίνηση την κατάλληλη στιγμή όταν έφυγε από την πρωινή ζώνη. Πιστεύω βέβαια ότι του κόστισε, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος, ένας μοναχικός καβαλάρης μες στην οικογένειά του.

Η προσωπική του ζωή δεν έβγαινε ποτέ προς τα έξω και μπορεί αυτό να τον στενοχώρησε, μπορεί να είναι και θέματα που να έχουνε κάνει με την υγεία του, αλλά πάντως ήταν ένα ξαφνικό. Ο Γιώργος ετοιμαζόταν όμως να παραμείνει στην τηλεόραση, έβγαινε στον Νίκο Χατζηνικολάου στις ειδήσεις, ετοιμαζόταν να κάνει μία εκπομπή δική του εβδομαδιαία…», είπε στη συνέχεια.

Όσο για το πώς έμαθε για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, ο Τέρενς Κουίκ ανέφερε: «Με πήραν τηλέφωνο απ’ την HuffPost, με πήρε ο Αντώνης Φουρλής και μου το είπε. Έπαθα κάτι παραπάνω από σοκ και μου λέει “ακόμα δεν το έχουμε επιβεβαιώσει”. Βλέπεις, είναι μια σαφής οδηγία που έχουμε από την εκδότη, την Έμυ Λιβανίου, τίποτα δε θα δημοσιεύουμε εάν δεν το έχουμε τσεκάρει, ας το καθυστερήσουμε, να ‘ναι βέβαιον ότι είναι σωστό. Και όταν το πιστοποίησα από το οικείο του περιβάλλον, λύγισα. Ήταν η μέρα που, εκείνη, που έκατσα και έγραψα πέντε λόγια, όπως μου ερχόταν. Δεν ξέρω τι μου βγήκε, αλλά αυτό έγραψα. Τέρμα».

Η συνεργασία στον ΑΝΤ1

«Εγώ τον έφερα στον ΑΝΤ1. Τον είχα φέρει για το ραδιόφωνο», δήλωσε στη συνέχεια σε σχετική ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα, προσθέτοντας: «Έμεινε κενή η ζώνη το 10 – 12. Και μου λέει ο Μίνως “τι κάνουμε τώρα;”. Λέω “κοίταξε, έχω μια ιδέα, μήπως φέρουμε τον Γιώργο τον Παπαδάκη;”, μιλάει και τη Σεμίνα μαζί, τη Διγενή. Και έτσι ήρθανε στον ΑΝΤ1 για το ραδιόφωνο, και μετά βεβαίως όταν, όταν έγινε τηλεόραση, κάτι που δεν το ξέρεις, ο Γιώργος δούλεψε δυο χρόνια και για αρχισυντάκτης στις ειδήσεις».

«Έκανε, το “Ελλάς το μεγαλείο σου” αν θυμάμαι καλά ναι, αλλά ήταν όμως και αρχισυντάκτης ειδήσεων. Το θυμάται πάρα πολύ έντονα ο Αντώνης Φουρλής αυτό που τον είχε αρχισυντάκτη. Και μετά, όταν του είπε ο Ιάσωνας μαζί με τον Μίνω “κάνε την πρωινή ζώνη”, πήγε, κατσικώθηκε 35 χρόνια», ανέφερε ακόμα ο Τέρενς Κουίκ.

«Ο Γιώργος στην τηλεόραση μίλαγε όπως μίλαγε και στην προσωπική του ζωή. Δηλαδή είχε την καθημερινή επαφή. Τα κοινά μας σημεία με τον Γιώργο ποια ήτανε; Εμείς βγαίναμε να ψωνίσουμε στις υπεραγορές, τα σούπερ μάρκετ, εμείς κάναμε παρέα στα καφενεία, δηλαδή ήτανε πραγματικά ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Και κυρίως δεν είχε ξύλινη γλώσσα, κάτι που το ‘χεις κι εσύ. Δεν έχεις ξύλινη γλώσσα Γιώργο μου. Είναι το πιο σημαντικό στην τηλεόραση όταν μιλάς στον κόσμο είναι να του μιλάς με τη γλώσσα του», δήλωσε αμέσως μετά.

Αμέσως μετά η κουβέντα τους στράφηκε πώς την πολιτική και ο Τέρενς Κουίκ ξεκαθάρισε ότι αυτό ήταν ένα κεφάλαιο στη ζωή του, το οποίο έχει πλέον κλείσει οριστικά

«Έχω να πω πολλές κακές κουβέντες γι’ αυτό που έζησα από μέσα στην πολιτική», δήλωσε, ενώ σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Τέρενς Κουίκ δήλωσε: «Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι θέλησαν να γίνουνε πιο γνωστοί στο πανελλήνιο ή πιο εμβληματικοί στον τόπο καταγωγής τους, άνθρωποι οι οποίοι τους ενδιέφερε να έχουν το υπουργικό ή το βουλευτικό αυτοκίνητο, τoν σωματοφύλακα, το να προχωράνε σε μια εκδήλωση, αλλά υπήρχαν και οι τρεις που ήταν πατριώτες. Ο ένας ήταν ο Νίκος Κοτζιάς, με τον οποίο είχα μια εξαιρετική συνεργασία. Πραγματικά εξαιρετική συνεργασία. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου κακόπεσε και η συνεργασία μου με τον Αλέξη Τσίπρα. Σεβάστηκε, όπως και οι Συριζαίοι, αυτό που έβγαζα ότι εγώ είμαι ένα “καραμανλόπαιδο”. Ο Πάνος Καμμένος ήταν ο καλύτερος υπουργός Άμυνας που έχει περάσει, καλός είναι και ο Νίκος Δένδιας», δήλωσε.

«Εγώ θέλω, δεν θέλω να με θυμούνται σαν υπουργό, θέλω να με θυμούνται σαν δημοσιογράφο όπως και με θυμούνται», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Τέρενς Κουίκ.