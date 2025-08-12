Θάλεια Ματίκα: 20 μέρες πριν γεννήσω τον γιο μου, ο πεθερός μου διαγνώστηκε με καρκίνο στο κεφάλι

Για τις δύο κομβικές στιγμές που έχει ζήσει και της έχουν αφήσει σημάδια μέχρι και σήμερα μίλησε από καρδιάς η ηθοποιός Θάλεια Ματίκα στη νέα διαδικτυακή συνέντευξη που έδωσε στον Αργύρη Ζαννιά και το κανάλι του στο Youtube.

«Λίγο πριν γεννήσω, διαγνώστηκε με καρκίνο στο κεφάλι ο μπαμπάς του συζύγου μου, του Τάσου (σ.σ. επίσης ηθοποιού Τάσου Ιορδανίδη)», αποκάλυψε η δημοφιλής ηθοποιός Θάλεια Ματίκα μιλώντας στον Αργύρη Ζαννιά.

«Τα έχω βρει αρκετές φορές σκούρα στη ζωή μου. Νομίζω ότι δύο πολύ κομβικά σημεία, πολύ σοκαριστικά για μένα, ήταν ότι 20 μέρες πριν γεννήσω τον γιο μου, το πρώτο μου παιδί, διαγνώστηκε με καρκίνο στο κεφάλι ο μπαμπάς του συζύγου μου, του Τάσου. Ήταν μια κατάσταση δραματικότατη και συγχρόνως εγώ έπρεπε να γεννήσω. Ήταν όλοι στα νοσοκομεία όλη μέρα. Δηλαδή ήταν μια τρομακτική κατάσταση για όλους μας», εξομολογήθηκε, αρχικά, η γνωστή καλλιτέχνης.

«Αυτή ήταν η πρώτη φορά που στον ψυχίατρο και μου είπε κάποια πράγματα που με βοήθησαν. Μια δεύτερη φορά ήταν πέρυσι με μια πολύ σοβαρή νόσο της μητέρας μου. Εκεί πέρασα έναν τεράστιο Γολγοθά, ο οποίος μου έχει αφήσει κατάλοιπα μέχρι σήμερα. Δηλαδή προσπαθώ να το αντιμετωπίζω, ξανάρχεται, ξαναφεύγει και κάπως έτσι πάει. Δεν μπορώ να πω ότι το έχω αντιμετωπίσει πλήρως, ότι το έχω αποδεχθεί».

«Δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο αντιμετωπίζεται πλήρως. Σου αφήνει μέσα σου πράγματα. Απλώς ο ψυχίατρος τότε, στον γιο μου, μου είπε την εξής απλούστατη φράση που την κρατάω μέχρι σήμερα. “Άκου να δεις, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, λίγοι και τυχεροί, που βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Εμείς οι υπόλοιποι το βλέπουμε μισοάδειο. Αυτό αλλάζει είτε με φαρμακευτική αγωγή είτε θα μάθετε σιγά σιγά να ζείτε μαζί του”, μου είπε. Σοφή κουβέντα, τεράστια, πολύ απλή και μέχρι σήμερα ανατρέχω σ’ αυτό», συμπλήρωσε, επίσης, η Θάλεια Ματίκα.