Θάνος Τοκάκης: Μετά το «50 – 50» ήθελα να πετάξω τον «Αχιλλέα» από πάνω μου, υπήρξε πολύ μεγάλο κόμπλεξ

Ο Θάνος Τοκάκης μίλησε για τα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής καθώς και για τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα που έλαβε από τηλεοπτική του συμμετοχή στη σειρά «50 – 50».

Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε μία νέα συνέντευξη το απόγευμα της Πέμπτης (08.01.2026) στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ. Μάλιστα, ο Θάνος Τοκάκης παραδέχτηκε ότι κάποτε θεωρούσε πώς ήταν κάτι σπουδαίο επειδή τελείωσε τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Βέβαια και αισθάνθηκα μια υπεροψία στην αρχή σαν απόφοιτος του Εθνικού. Θεωρείς τον εαυτό εκλεκτό, γιατί θέλεις να πιστεύεις ότι έχουν δώσει 1000 άτομα και είσαι ένας από τους 15 που μπήκαν. Πιστεύεις για κάποιο καιρό ότι είσαι κάτι σπουδαίο», τόνισε, αρχικά, ο γνωστός ηθοποιός.

«Με το που βγαίνεις από τη σχολή και καταλαβαίνεις, όμως, ότι είσαι γυμνός σε ένα λιβάδι… αλλάζουν τα δεδομένα σου. Δεν το συζητάμε αυτό, φυσικά. Για μένα το “50 – 50” ήταν μια εμπορική επιτυχία που δεν κατάλαβα καν πως μπήκα, γιατί μπήκα ή αν είμαι σίγουρος ότι ήθελα να το κάνω», πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός.

«Υπήρξε περίοδος που φυσικά με στοίχισε που με φώναζαν με το όνομα του ρόλου στον δρόμο, γιατί το ακούω 20 χρόνια. Μετά το ξεπέρασα και έκανα και ταινία μικρού μήκους γι’ αυτό. Βέβαια και ήθελα να πετάξω τον “Αχιλλέα” από πάνω μου κάποια στιγμή και υπήρξε και πολύ μεγάλο κόμπλεξ για μένα αυτό. Πλέον, όμως, είναι πολύ αστείο και το χαίρομαι», συμπλήρωσε, ακόμα, ο Θάνος Τοκάκης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη .