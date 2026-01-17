Θόδωρος Αγγελόπουλος: Στο Cinobo όλη η φιλμογραφία του μεγαλύτερου Έλληνα σκηνοθέτη

Tο Cinobo, η ελληνική streaming πλατφόρμα που στηρίζει σταθερά το ελληνικό σινεμά, ανακοινώνει περήφανα πως γίνεται η πρώτη πλατφόρμα παγκοσμίως που θα φιλοξενήσει ολόκληρη τη φιλμογραφία του μεγαλύτερου Έλληνα σκηνοθέτη.

Όλες οι ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου έρχονται για πρώτη φορά αποκλειστικά στο Cinobo από τις 23 Ιανουαρίου 2026. 13 ταινίες μεγάλου μήκους και 2 μικρού μήκους συνθέτουν το βλέμμα του Θόδωρου Αγγελόπουλου στην ιστορία, τη μνήμη, την ποίηση, τα σύνορα, το παρόν και το μέλλον της χώρας μας.

Για πρώτη φορά, θα μπορεί κάποιος να βρει σε μία συλλογή όλο το έργο του, κάτι που ήταν και η μεγαλύτερη ως σήμερα απαίτηση των συνδρομητών του Cinobo από το ξεκίνημά του. Παράλληλα όμως, είναι και ένα ταξίδι σε ένα μεγάλο κεφάλαιο του παγκόσμιου σινεμά, ανεξερεύνητο ακόμη από ένα νεότερο κοινό, ένα σινεμά που οφείλαμε να καταστήσουμε προσβάσιμο σε όλους.

Στα μέσα της δεκαετίας του ‘90, στη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος απάντησε στην ερώτηση για το αν κάνει ταινίες για να αρέσουν στον ίδιο ή στο κοινό με τις παρακάτω λέξεις: «Καταρχάς πρέπει ν’ αρέσουν σε εμένα. Έπειτα πρέπει να αρέσουν στους φίλους μου, οι οποίοι μπορεί να είναι ένας, δύο, τρεις, 100 ή 200 χιλιάδες. Αυτό το είδος φίλων που εγώ ονομάζω συνένοχους».

Ο ίδιος χρησιμοποιούσε συχνά τη λέξη «συνένοχοι» για να περιγράψει το κοινό του, που εκτείνονταν σε όλο τον πλανήτη, κάτι μοναδικό για Έλληνα σκηνοθέτη στα χρόνια της δράσης του. Ο πρόωρος θάνατός του ήρθε το 2012, στη διάρκεια των γυρισμάτων της ανολοκλήρωτης ταινίας του, Η Άλλη Θάλασσα, όμως οι ταινίες του στέκονται άφθαρτες και με νέες αποκατεστημένες κόπιες αναζητούν καινούριους «συνένοχους», καθώς η δίψα του κοινού για το σινεμά του Αγγελόπουλου δεν σταμάτησε και οι προβολές και τα αφιερώματα συνεχίζονται μέχρι σήμερα σε όλο τον κόσμο.

Από τις 23 Ιανουαρίου 2026, ανεβαίνουν στο Cinobo οι ταινίες:

– Η Εκπομπή (1968)

– Αναπαράσταση (1970)

– Μέρες του ’36 (1972)

– Ο Θίασος (1975)

– Οι Κυνηγοί (1977)

– Ο Μεγαλέξαντρος (1980)

– Αθήνα, Επιστροφή στην Ακρόπολη (1983)

– Ταξίδι στα Κύθηρα (1984)

– Ο Μελισσοκόμος (1986)

– Τοπίο στην Ομίχλη (1988)

– Το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού (1991)

– Το Βλέμμα του Οδυσσέα (1995)

– Μια Αιωνιότητα και μια Μέρα (1998)

– Το Λιβάδι που Δακρύζει (2004)

– Η Σκόνη του Χρόνου (2008)

Λίγα lόγια για τον Σκηνοθέτη

Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935. Ξεκίνησε νομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες εγκατέλειψε πριν πάρει το πτυχίο του. Το 1961 έφυγε στο Παρίσι, όπου αρχικά παρακολούθησε στη Σορβόννη μαθήματα γαλλικής φιλολογίας και εθνολογίας και στη συνέχεια μαθήματα κινηματογράφου στη Σχολή Κινηματογράφου IDHEC και στο Musée de l’Homme. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1964, και μέχρι το 1967, εργάστηκε ως κριτικός κινηματογράφου στην εφημερίδα «Δημοκρατική Αλλαγή». Το 1968 παρουσίασε την πρώτη του μικρού μήκους ταινία, Η Εκπομπή, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το 1970, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, Αναπαράσταση, κέρδισε το Α΄ βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλες διακρίσεις στο εξωτερικό, και σηματοδότησε την αυγή του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Έκτοτε, οι ταινίες του έχουν συμμετάσχει σε πολλά διεθνή φεστιβάλ και έχουν κερδίσει πολλά βραβεία, τα οποία τον καθιέρωσαν παγκοσμίως ως έναν από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου. Αποκορύφωμα των βραβεύσεων, ο Χρυσός Φοίνικας στο Φεστιβάλ των Καννών, το 1998, για την ταινία Μια Αιωνιότητα και Μια Μέρα. Στις 24 Ιανουαρίου 2012, κατά την διάρκεια διαλείμματος στο γύρισμα της ταινίας του Η Άλλη Θάλασσα στη Δραπετσώνα, τραυματίστηκε σοβαρά από διερχόμενη μοτοσικλέτα ενώ διέσχιζε πεζός τον δρόμο. Το ίδιο βράδυ άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Φαλήρου, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.