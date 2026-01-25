Τίνα Μεσσαροπούλου: Η Κατερίνα Καραβάτου καλείται να κάνει θαύμα, το «φάντασμα» της Ελένης Τσολάκη θα «πλανάται»

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Τίνα Μεσσαροπούλου και σχολίασε την τηλεοπτική πραγματικότητα, αναφέροντας ότι η Κατερίνα Καραβάτου θα αναλάβει τη νέα της εκπομπή στον ΑΝΤ1, ενώ θα «πλανάται» το «φάντασμα» της Ελένης Τσολάκη.

Η απομάκρυνση της Ελένης Τσολάκη από την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, έφερε αλλαγές στον σταθμό, με την Κατερίνα Καραβάτου να αναλαμβάνει την ίδια ζώνη από το Σάββατο 31 Ιανουαρίου. Η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε σε συνέντευξη της στο «Καλύτερα δε γίνεται» την Κυριακή (25.01.2026) ότι δεν ήθελε να αναλάβει την πρωινή ζώνη η ξανθιά παρουσιάστρια, αλλά δεν υπήρχαν περιθώρια να διαπραγματευτεί.

«Βλέπουμε κινήσεις πανικού από πλευράς καναλιών… Από την άλλη, βλέπουμε όμως ότι αυτό που συνέβαινε, να κόβονται μεσούσης της σεζόν εκπομπές γιατί δεν πάνε καλά, θα συμβαίνει. Γιατί όπως συνηθίζουν να λένε και τα κανάλια, δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Αυτό που δεν ήθελε να συμβεί η Κατερίνα Καραβάτου, θα της συμβεί. Δηλαδή θα είναι πρωί. Άρα λοιπόν το “φάντασμα” της Ελένης Τσολάκη θα “πλανάται” πάνω από το πλατό», σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου

«Απ’ τη στιγμή που η Κατερίνα έχει ένα υπογεγραμμένο συμβόλαιο απ’ τον Δεκέμβριο, νομίζω ότι δεν υπήρχαν και πολλά περιθώρια στο να διαπραγματευτεί. Το θέμα είναι να βγει στον αέρα η εκπομπή», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η Τίνα Μεσσαροπούλου σημείωσε ότι μία εκπομπή που κάνει επιτυχία το καλοκαίρι δεν είναι απαραίτητο ότι θα κάνει και τον χειμώνα.

«Μία εκπομπή που κάνει επιτυχία το καλοκαίρι, με ένα πολύ διαφορετικό κοινό, δε σημαίνει ότι θα κάνει επιτυχία τον χειμώνα. Εγώ δεν λέω ότι η Κατερίνα δε θα τα πάει καλά. Αν και αν με έβαζες αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μία κατάσταση, να ποντάρω… Δε θα τα ‘πονταρα εγώ τα λεφτά μου. Καλείται η Κατερίνα να κάνει θαύμα. Και είναι άδικο για την Κατερίνα αν θες την άποψή μου, γιατί… μπορεί να χρεωθεί μία αποτυχία ή να την “κάψει” το κανάλι, γιατί για μένα την καίει αυτή τη στιγμή το κανάλι, αν τη βγάζει έτσι», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μίλησε και για το τέλος της Άννας Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα».

«Αυτή τη στιγμή φεύγουν ρεπόρτερ, φεύγουν παρουσιαστές, γίνονται αλλαγές, σημαντικές αλλαγές… Ο ANT1 έδωσε γη και ύδωρ για να τους πάρει, πλήρωσε διπλά συμβόλαια και ρήτρες, γιατί ο Παναγιώτης είχε συμφωνήσει και είχε κλείσει με τον Open συμβόλαιο, είχε υπογράψει. Και η Άννα Λιβαθυνού έφυγε μια μέρα πριν από τη φωτογράφιση του ACTION 24, όπου επίσης είχε υπογράψει. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν πάρα πολύ να πάνε, και αυτοί τους πίστευαν», δήλωσε η γνωστή δημοσιογράφος.

Όσο για την προσθήκη του Τέρενς Κουίκ στο «Πρωινό», είπε: «Δεν το καταλαβαίνω εγώ τώρα αυτό το πράγμα. Καταρχάς, βγήκε και ξεκίνησε με γκρίνια ο Τέρενς Κουίκ. Όταν ξεκινάει κάτι έτσι… καλό τέλος δεν μπορεί να ‘χει».

Τέλος η Τίνα Μεσσαροπούλου μίλησε και για τον Δημήτρη Παπανώτα: «Ο Δημήτρης Παπανώτας είναι ο Δημήτρης Παπανώτας. Δηλαδή πολλές φορές έχουμε κοντραριστεί, στον αέρα, εκτός αέρα… Εγώ του τα λέω κιόλας, του λέω πολλές φορές χάνεις το δίκιο σου. Ενώ κάτι μπορεί να το… να έχεις δίκιο, ο τρόπος με τον οποίο το διατυπώνεις και η εμμονή, εντός και εκτός εισαγωγικών, που προκαλείται… να σε κάνει να χάνεις το δίκιο σου εντέλει. Είναι ένας άνθρωπος που απαντάει, ξαναπαντάει… Του αρέσει αυτό το πράγμα».