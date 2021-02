Το National Geographic κάνει ντοκιμαντέρ για τον Δρ Άντονι Φάουτσι

Ζωτικής σημασίας πηγή πληροφόρησης στη διάρκεια της πανδημίας έγινε ο Δρ. Άντονι Φάουτσι. Η «μόνον τα δεδομένα» προσέγγισή του ήταν αναγκαίο αντίβαρο στην τυφλή επιμονή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι «μια μέρα, είναι σαν ένα θαύμα, θα εξαφανιστεί». Το πρόσωπο του Φάουτσι βρέθηκε σε κούπες καφέ, σε T-shirt, τώρα θα είναι το θέμα μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ το οποίο θα διαθέσει η National Geographic Documentary Films.

Όπως σημειώνει το Variety, σκηνοθέτες θα είναι οι βραβευμένοι με Emmy John Hoffman (γνωστός από το «Sleepless in America») και Janet Tobias (γνωστή από το «Unseen Enemy»). Στην παραγωγή, ο βραβευμένος με Όσκαρ Dan Cogan (γνωστός από το «Icarus») και η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ Liz Garbus (γνωστή από το ντοκιμαντέρ για τη Nina Simone «What Happened, Miss Simone?»). Οι δημιουργοί υπόσχονται «να δώσουν μια ξεχωριστή ματιά στη μακρόχρονη επαγγελματική καριέρα και την προσωπική ζωή αυτού του ιδανικού δημόσιου λειτουργού και Αμερικανού ήρωα, ο οποίος μετά από μια ζωή στη δημόσια υπηρεσία ήρθε αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη δοκιμασία του: μια πανδημία, της οποίας η σφοδρότητα δεν έχει προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία».

Το ντοκιμαντέρ δεν αφορά μόνον τη δουλειά του Φάουτσι για την COVID-19. Θα οδηγήσει τους θεατές στις προηγούμενες προσπάθειές του να αντιμετωπίσει, ως δημόσιος λειτουργός επί επτά προεδρίες, τα πάντα: από το AIDS μέχρι τον ιό Ebola. Θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις από διαφόρους, συμπεριλαμβανομένων των George W. Bush, Bill Gates, Bono, της πρώην υπουργού Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) Sylvia Burwell, της πρώην συμβούλου εθνικής ασφαλείας Susan Rice, του διευθυντή του National Institutes of Health (NIH) Dr. Francis Collins, του πρώην διευθυντή του Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Dr. Tom Frieden, καθώς και πολλών ακτιβιστών στην προσπάθεια κατά του AIDS. Συνεντεύξεις θα δώσουν επίσης μέλη της οικογένειας και φίλοι του Φάουτσι.

«Υπάρχει μόνον ένας Δρ. Φάουτσι, και είναι απίστευτο προνόμιο να φέρουμε σε θεατές σε όλον τον κόσμο αυτήν τη για μια ολόκληρη ζωή αναζήτηση θεραπείας ασθενειών και αποτροπής έξαρσης επιδημιών» είπαν, σε ανακοίνωση, οι Hoffman και Tobias. «Αυτή η ταινία θα είναι ένα άνευ προηγουμένου ενδόμυχο πορτρέτο του σπουδαιότερου δημόσιου λειτουργού της χώρας μας, του οποίου η αδιάκοπη αναζήτηση της αλήθειας και η αφοσίωση στην επιστήμη, ποτέ άλλοτε δεν είχαν τη σημασία που έχουν σήμερα».