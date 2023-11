Λίγες ώρες μετά την προσωρινή συμφωνία του Σωματείου Ηθοποιών με τα στούντιο του Χόλιγουντ για τον τερματισμό της απεργίας των ηθοποιών μετά από 118 ημέρες, η Sony μεταθέτει την πρεμιέρα της νέας ταινίας «Venom» στις 8 Νοεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με το Variety, η τρίτη ταινία Venom, η οποία προς το παρόν είναι άτιτλη, είχε αρχικά οριστεί για τις 12 Ιουλίου 2024. Η Κέλι Μαρσέλ η οποία έγραψε το σενάριο και έκανε την παραγωγή των δύο πρώτων ταινιών, θα σκηνοθετήσει την νέα παραγωγή. Την παραγωγή επίσης υπογράφουν ο Τομ Χάρντι και οι Άβι Άραντ, Ματ Τόλμαχ , Έιμι Πασκάλ και Χατς Πάρκερ.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πρώτες ταινίες με πρωταγωνιστή τον Τομ Χάρντι αφηγήθηκαν την ιστορία του δημοσιογράφου Έντι Μπροκ και του εξωγήινου συμβιωτή και alter-ego του, Venom. Έκαναν και οι δύο πρεμιέρα στις αίθουσες τον μήνα Οκτώβριο, με το «Venom» το 2018 να συγκεντρώνει 856 εκατ. δολάρια και το «Venom: Let There Be Carnage», το 2021, 502 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Η Sony ανακοίνωσε την νέα ταινία της σειράς κατά τη διάρκεια του CinemaCon το 2022 ενώ παραμένει μυστικό το νέο σενάριο.