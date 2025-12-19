Το «Buongiorno» και η Φαίη Σκορδά στηρίζουν το σπουδαίο έργο του Make-A-Wish Ελλάδος

Η εκπομπή «Buongiorno» και η Φαίη Σκορδά στηρίζουν, και φέτος, το σπουδαίο έργο του Make-A-Wish Ελλάδος.

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στις 09:20, η εκπομπή του MEGA, με οικοδέσποινα τη Φαίη Σκορδά είναι αφιερωμένη στα παιδιά του Make a Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) και τους ήρωές τους, φωτίζοντας το έργο του οργανισμού μέσα από τις αληθινές ιστορίες των παιδιών που μας θυμίζουν τη δύναμη της ευχής και τη διαχρονική της επίδραση στις ζωές τους.

Η Φαίη Σκορδά, πρέσβειρα του Make-A-Wish Ελλάδος, υποδέχεται στο πλατό αγαπημένους καλλιτέχνες, ηθοποιούς, τραγουδιστές, αθλητές, δημόσια πρόσωπα που κάποτε έγιναν ήρωες στα μάτια ενός παιδιού. Μαζί, ξαναζωντανεύουν στιγμές που χάρισαν δύναμη, έμπνευση και αισιοδοξία σε παιδιά που ευχήθηκαν να συναντήσουν τον αγαπημένο τους ήρωα. Μέσα από ένα συγκινητικό ταξίδι στο παρελθόν και το παρόν, οι ήρωες επιστρέφουν για να ξανασυναντήσουν τα παιδιά, αποδεικνύοντας πως μια στιγμή μπορεί να αλλάξει μια ολόκληρη ζωή.

Στην εκπομπή θα συμμετέχουν επίσης γιατροί, εθελοντές, «νεράιδες» και υποστηρικτές του οργανισμού, αναδεικνύοντας τη μεγάλη οικογένεια ηρώων του Make-A-Wish Ελλάδος, που καθημερινά ενώνεται για έναν κοινό σκοπό: μια ευχή για κάθε παιδί που νοσεί. Διότι, δεν είναι απλά μια ευχή. Είναι δύναμη. Είναι ελπίδα. Είναι ζωή!

Λίγα λόγια για το Make-A-Wish Ελλάδος

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) εκπληρώνει ευχές παιδιών 3-17 ετών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες. Ιδρύθηκε στη χώρα μας το 1996, είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Make-A-Wish και μέχρι σήμερα έχει εκπληρώσει περισσότερες από 4.000 ευχές παιδιών, δίνοντάς τους το κίνητρο και τη δύναμη να συνεχίσουν να αγωνίζονται.

Η ευχή βοηθά τα παιδιά να ανακτήσουν τη σωματική, συναισθηματική και κοινωνική τους ευεξία. Σύμφωνα με έρευνες, πάνω από το 98% των οικογενειών παιδιών που νοσούν, πιστεύει ότι το ταξίδι της ευχής είναι σημαντικό για κάθε παιδί που νοσεί. Σήμερα, περισσότερα από 17.307 παιδιά 3-17 ετών νοσούν στην Ελλάδα (856 νέες διαγνώσεις ετησίως) και 290 παιδιά περιμένουν την εκπλήρωση της ευχής τους. Μάθετε περισσότερα στο www.makeawish.gr.