Το «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου κάνει πρεμιέρα στις 17:45 στον ΣΚΑΪ

Το «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου, κάνει πρεμιέρα και βάζει στο επίκεντρο τον πολίτη. Στις 17:45 ξεκινάει η εκπομπή του ΣΚΑΪ, που στόχο έχει να δώσει λόγο και να ακουστεί η φωνή του πολίτη. Η παρουσιάστρια και οι συνεργάτες της εμφανίζονται πανέτοιμοι.

Το «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου, θα ασχολείται με θέματα της επικαιρότητας αλλά και ειδήσεις που αγγίζουν την κοινωνία. Με ζητήματα που προκαλούν διαφωνίες ή επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Δίπλα στην παρουσιάστρια θα βρίσκονται τρεις έμπειροι δημοσιογράφοι, που θα βοηθούν στην εξέλιξη της εκπομπής.

Στο Power Talk, το κοινό συμμετέχει ενεργά με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

Με φυσική παρουσία στο στούντιο, δηλώνοντας συμμετοχή στο https://powertalk.skaitv.gr/ ή στο τηλέφωνο 6944417211. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις, να σχολιάζουν, να εκφράζουν την άποψή τους χωρίς φίλτρα.

Από όπου και αν βρίσκεται, μέσα από δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν τις αντιδράσεις του κόσμου σε πραγματικό χρόνο. Οι ψηφοφορίες θα ανεβαίνουν καθημερινά στην ειδική εφαρμογή Power Talk που είναι διαθέσιμη δωρεάν στο Google Play και το App Store.

Μέσα από τα social media, όπου τα σχόλια και οι αντιδράσεις του κοινού θα προβάλλονται στον τηλεοπτικό «αέρα» της εκπομπής, δημιουργώντας έναν ζωντανό «τοίχο απόψεων».

Στο πλευρό της Τατιάνας Στεφανίδου θα βρίσκονται ο Παναγιώτης Σουρέλης, η Άρια Καλύβα και ο Γιάννης Μακρυγιάννης, οι οποίοι θα ανοίγουν την ατζέντα της ενημέρωσης και θα τροφοδοτούν τον διάλογο με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για την κοινωνική και πολιτική ζωή.

Η εκπομπή πλαισιώνεται από μια ομάδα αξιόλογων συνεργατών: Έφη Κουλοχέρη, Πόπη Παπαδοπούλου, Ειρήνη Πεϊβάνη, Μιλένα Μπαχαρνίκου, Γιάννης Ρίζος, Ίρις Βίλα, Βασίλης Σπανός, ενώ την αρχισυνταξία έχει αναλάβει η Νατάσα Τσόλκα και τη σκηνοθεσία ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος.