Το «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στις 17:45

Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στις 17:45, τα μικρόφωνα ανοίγουν στον ΣΚΑΪ και το «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου, βάζει στο επίκεντρο τον πολίτη.

H εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου, με θεματολογία που έχει ως βάση την επικαιρότητα, αλλά και ειδήσεις που αγγίζουν την κοινωνία, ζητήματα που προκαλούν διαφωνίες ή επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.

Στο Power Talk, το κοινό συμμετέχει ενεργά με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

Με φυσική παρουσία στο στούντιο, δηλώνοντας συμμετοχή στο https://powertalk.skaitv.gr/ ή στο τηλέφωνο 6944417211. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις, να σχολιάζουν, να εκφράζουν την άποψή τους χωρίς φίλτρα.

Από όπου και αν βρίσκεται, μέσα από δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν τις αντιδράσεις του κόσμου σε πραγματικό χρόνο. Οι ψηφοφορίες θα ανεβαίνουν καθημερινά στην ειδική εφαρμογή Power Talk που είναι διαθέσιμη δωρεάν στο Google Play και το App Store.

Μέσα από τα social media, όπου τα σχόλια και οι αντιδράσεις του κοινού θα προβάλλονται στον τηλεοπτικό «αέρα» της εκπομπής, δημιουργώντας έναν ζωντανό «τοίχο απόψεων».

Στο πλευρό της Τατιάνας Στεφανίδου θα βρίσκονται τρεις έμπειροι δημοσιογράφοι, ο Παναγιώτης Σουρέλης, η Άρια Καλύβα και ο Γιάννης Μακρυγιάννης, οι οποίοι θα ανοίγουν την ατζέντα της ενημέρωσης και θα τροφοδοτούν τον διάλογο με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για την κοινωνική και πολιτική ζωή.

Η εκπομπή πλαισιώνεται από μια ομάδα αξιόλογων συνεργατών: Έφη Κουλοχέρη, Πόπη Παπαδοπούλου, Ειρήνη Πεϊβάνη, Μιλένα Μπαχαρνίκου, Γιάννης Ρίζος, Ίρις Βίλα, Βασίλης Σπανός, ενώ την αρχισυνταξία έχει αναλάβει η Νατάσα Τσόλκα και τη σκηνοθεσία ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος.

Παράλληλα, το Power Talk θα φιλοξενεί καλεσμένους από όλους τους χώρους, οι οποίοι θα προκαλούν συζητήσεις, αλλά και ανθρώπους που εμπνέουν με τη διαδρομή τους, δίνοντας άλλη διάσταση στον διάλογο.

Το «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου έρχεται Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στις 17.45, στον ΣΚΑΪ, ανοίγει τα debate της καθημερινής ζωής και γίνεται ένα τηλεοπτικό δημόσιο βήμα.

Δηλώστε συμμετοχή για να βρεθείτε ζωντανά στο στούντιο:

Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή:

«Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου

Δευτέρα με Παρασκευή στις 17.45, στον ΣΚΑΪ