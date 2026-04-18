Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενα επεισόδια: Η εξαφάνιση του γράμματος πανικοβάλλει τη Μελισσάνθη

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη 22-23 Απριλίου στις 23:30 το βράδυ.

Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Τετάρτη 22 Απριλίου 23:30

Επεισόδιο 49: Η εξαφάνιση του γράμματος πανικοβάλλει τη Μελισσάνθη, που προσπαθεί να κρύψει την ταραχή της από τον Απόστολο, ενώ ο Άγγελος στέκεται διακριτικά στο πλευρό της. Η απρόσμενη επίσκεψη της Θεώνης στο Λαγονήσι περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Στα «Νούφαρα», η Ασπασία αποφεύγει να δεσμευτεί για τα επόμενα βήματά της, ενώ η τηλεφωνική της επικοινωνία με τον Σταύρο αφήνει και τους δύο με την αίσθηση ότι ένας κύκλος μεταξύ τους κλείνει οριστικά.

Την ίδια ώρα, η Ιουλία προσπαθεί να καθησυχάσει την Ευγενία για τη στάση του Σίμου, υιοθετώντας πιο ψύχραιμη στάση απέναντι στους φόβους της. Στο στούντιο, η Πολυξένη συγκεντρώνεται στα γυρίσματα, όμως η αυξανόμενη οικειότητα με τον Άγη δεν περνά απαρατήρητη από τον Ηλία. Την ίδια ώρα, η Μαγδαληνή συζητά με τις φίλες της για το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον Οδυσσέα, δείχνοντας έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 23 Απριλίου 23:30

Επεισόδιο 50: Η Μαγδαληνή έρχεται αντιμέτωπη με μια πρακτική δυσκολία που καθυστερεί τα σχέδιά της, αναγκάζοντάς την να αλλάξει τον τρόπο που τα είχε οργανώσει και να αναθεωρήσει όσα θεωρούσε δεδομένα για το άμεσο μέλλον. Η Ιουλία συνειδητοποιεί ότι η κατάστασή της δεν της επιτρέπει πια να πιέζει τον εαυτό της, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να χάσει τον έλεγχο της καθημερινότητάς της. Η Ασπασία κερδίζει μια μικρή αλλά ουσιαστική νίκη στον πόλεμο για τα «Νούφαρα», όχι απέναντι στους αντιπάλους της αλλά απέναντι στον ίδιο της τον φόβο, επιβεβαιώνοντας ότι αντέχει περισσότερο απ’ όσο νόμιζε.

Η Πολυξένη παίρνει μια απόφαση που αλλάζει τη ρουτίνα της ζωής της σε πρακτικό επίπεδο, απομακρυνόμενη από έναν δεσμό που μέχρι τώρα θεωρούσε δεδομένο. Τέλος, η Μελισσάνθη κάνει μια επιλογή σιωπής τη στιγμή που όλοι περιμένουν την αλήθεια, συνειδητοποιώντας ότι η αναμονή μπορεί να κοστίσει τόσο όσο και μια λάθος κίνηση.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.