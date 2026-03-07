Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενο επεισόδιο: Η Μελισσάνθη παίρνει παρορμητικές αποφάσεις

Νέες εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο του «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha που θα παιχτεί την Παρασκευή στις 13 Μαρτίου 2026, στις 22:00.

Η Μελισσάνθη, καταβεβλημένη από φόβο και ενοχές, παίρνει παρορμητικές αποφάσεις. Η Πολυξένη, πιεσμένη από τις καταστάσεις, προχωρά σε έναν επαγγελματικό συμβιβασμό που τη φέρνει πιο κοντά στον Ηλία αλλά πιο μακριά από τον εαυτό της. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Αlpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 40: Η Μελισσάνθη, καταβεβλημένη από φόβο και ενοχές, παίρνει παρορμητικές αποφάσεις που μεγαλώνουν την απόσταση από τον Απόστολο και την οδηγούν σε μεγαλύτερη συναισθηματική απομόνωση, χωρίς να αντιλαμβάνεται ακόμη τις συνέπειες. Η Ιουλία, πεπεισμένη ότι η δηλητηρίαση του Φωκά δεν ήταν τυχαία, αποφασίζει να κινηθεί πιο διακριτικά και προσεκτικά, επιλέγοντας να μη μοιραστεί τις σκέψεις και τους φόβους της με κανέναν. Η μοναξιά αυτής της απόφασης την βαραίνει.

Η Ασπασία συνειδητοποιεί ότι η παθητική στάση δεν την προστατεύει και αποφασίζει να συγκρουστεί ανοιχτά με όσους βάζουν εμπόδια στη λειτουργία των «Νούφαρων». Η Πολυξένη, πιεσμένη από τις καταστάσεις, προχωρά σε έναν επαγγελματικό συμβιβασμό που τη φέρνει πιο κοντά στον Ηλία αλλά πιο μακριά από τον εαυτό της, αφήνοντάς την με έντονες αμφιβολίες. Η Μαγδαληνή προχωρά με σιγουριά σε προσωπικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της, πιστεύοντας πως έχει πλέον τον έλεγχο της ζωής της και πως τίποτα δεν μπορεί να ανατρέψει τα σχέδιά της.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.