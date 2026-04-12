Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – spoiler: Ο Απόστολος έχει παιδί

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», καθώς αποκαλύπτεται ότι ο Απόστολος έχει παιδί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, όπως θα δούμε στη συνέχεια του σίριαλ του ALPHA, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», ένα ένοχο μυστικό του Απόστολου αποκαλύπτεται με τον πιο σκληρό τρόπο στη Μελισσάνθη και η ζωή της ανατρέπεται για πάντα. Eκείνη μαθαίνει πως ο Γιάννης είναι γιος του συζύγου της και τότε αποφασίζει να το σκάσει με τον Άγγελο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H Μελισσάνθη έρχεται αντιμέτωπη με τις πράξεις της και τις αποφάσεις της, ενώ ένα ένοχο μυστικό του Απόστολου αποκαλύπτεται και φέρνει τεράστιες ανατροπές. Όλα αρχίζουν όταν ο Απόστολος της ασκεί πίεση και επιμένει να προχωρήσουν σε υιοθεσία. Εκείνη πνίγεται από ενοχές και τελικά του ανακοινώνει πως είναι έτοιμη να προχωρήσουν τη διαδικασία και να αποκτήσουν ένα παιδί.

Η ηρεμία τους, όμως, διαταράσσεται λίγο αργότερα, όταν η Θεώνη εμφανίζεται και επιτίθεται στον Απόστολο για την αγορά της βίλας στο Λαγονήσι από τον Άγγελο, κατηγορώντας τον ότι επηρεάζει τη ζωή του γιου της.

Η ένταση φουντώνει και η Μελισσάνθη νιώθει πως τα θεμέλια της απόφασής της τρίζουν ήδη. Αργότερα μοιράζεται τα νέα της υιοθεσίας με τον Γιάννη, περιμένοντας κατανόηση, όμως εκείνος αντιδρά έντονα, σχεδόν επιθετικά, αφήνοντάς την μπερδεμένη και ανήσυχη. Την ίδια στιγμή, ο Απόστολος ενημερώνει τον Άγγελο για τηνεπικείμενη υιοθεσία και ο νεαρός χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του, νιώθοντας ότι χάνει τη θέση του στη ζωή της Μελισσάνθης. Η τελευταία βρίσκει παρηγοριά στην Καίτη, η οποία την ενθαρρύνει να συνεχίσει, υπενθυμίζοντάς της ότι η αγάπη δεν μοιράζεται αλλά πολλαπλασιάζεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως η Θεώνη επανέρχεται με νέα που βαραίνουν την ατμόσφαιρα. Συγκεκριμένα, την ενημερώνει πως ο Άγγελος έχει μαζέψει μια βαλίτσα και έχει φύγει. Την επόμενη μέρα, ο Γιάννης επισκέπτεται τη Μελισσάνθη και της αποκαλύπτει ότι ο Απόστολος είχε ερωτική σχέση με τη μητέρα του όταν εκείνη δούλευε στην καπνοβιομηχανία του και της παραδίδει ένα γράμμα που εκείνος είχε γράψει στον χωρισμό τους. Τα λόγια στο χαρτί καίνε τα χέρια της και ένα μυστικό χρόνων ξεδιπλώνεται μπροστά της με σκληρότητα: ο Γιάννης είναι γιος του Απόστολου.

Η καρδιά της σφίγγεται, καθώς συνειδητοποιεί ότι η ζωή που χτίζει βασίζεται σε θεμέλια που δεν γνώριζε. Πριν προλάβει να συνέλθει, εμφανίζεται ο Άγγελος, ο οποίος βλέποντας τον Γιάννη, πιστεύει πως υπάρχει κάτι ερωτικό μεταξύ τους και απαιτεί εξηγήσεις. Η ένταση κορυφώνεται, οι φωνές υψώνονται και η Μελισσάνθη νιώθει να πνίγεται. Σε μια παρόρμηση, αρπάζει την ευκαιρία να ξεφύγει από το χάος και ζητά από τον Άγγελο να πάνε στο Λαγονήσι, σαν να ελπίζει ότι η απόσταση θα φέρει καθαρότητα.

Λίγο αργότερα, ο Απόστολος επιστρέφει στο σπίτι και βρίσκει το γράμμα. Το παίρνει στα χέρια του και το κοιτάζει, γνωρίζοντας ότι το παρελθόν που προσπάθησε να θάψει έχει ήδη βγει στην επιφάνεια και απειλεί να καταστρέψει ό,τι έχει χτίσει. Η απουσία της Μελισσάνθης τον ταράζει και κάνει τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να την εντοπίσει και να της δώσει εξηγήσεις.