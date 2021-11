Ο Τομ Χόπερ του «Game of Thrones» φέρεται να είναι ο επικρατέστερος για τον ρόλο του νέου James Bond. Τον 36χρονο Άγγλο ηθοποιό δίνουν ως μεγάλο φαβορί να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ τα γραφεία στοιχημάτων.

Ο Τομ Χόπερ, ο οποίος υποδύθηκε τον «Ντίκον Τάρλι» στο «Game of Thrones», είναι μαζί με τους Ρίτσαρντ Μάντεν και Τομ Χάρντι ανάμεσα στους εκλεκτούς για τον ρόλο του νέου James Bond.

Με το πέρασμα των χρόνων οι πρωταγωνιστές του «Game of Thrones», αυτής της δραματικής σειράς επικής φαντασίας, Ρίτσαρντ Μάντεν και Κιτ Χάρινγκτον, θεωρούνταν ότι θα αντικαταστήσουν τον Ντάνιελ Κρεγκ ως 007.

Ο 36χρονος Άγγλος ηθοποιός, Τομ Χόπερ, εμφανίστηκε σε τέσσερα επεισόδια του «Game of Thrones», αλλά είναι ίσως περισσότερο γνωστός στο πιο νεανικό κοινό από τον ρόλο του ως «Λούθερ Χάργκριβς» στη σειρά του Netflix «The Umbrella Academy» (σχετικό βίντεο κάτω), ενώ πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ταινία της πλατφόρμας με τίτλο «Love In The Villa».

Ο Τομ Χόπερ κατάγεται από το Λέστερσιρ της Αγγλίας, ωστόσο, υποδύεται Αμερικανούς στα περισσότερα από τα πιο πρόσφατα πρότζεκτ του.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ