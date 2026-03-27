«Τροχός της Τύχης»: Υπερτυχερός παίκτης έλυσε τον τελευταίο γρίφο και κέρδισε το αυτοκίνητο

Ο απόλυτος τυχερός έγινε παίκτης του «Τροχού της Τύχης» στο επεισόδιο της Πέμπτης (26/3/2026) ο οποίος έλυσε τον γρίφο και κέρδισε το υπερπολυτελές αυτοκίνητο.

Ο νικητής Χρήστος ξεκίνησε δυναμικά στον «Τροχό της Τύχης», όμως η πορεία του ήταν άστατη, καθώς τα χρήματα ερχόντουσαν και χανόντουσαν μέσα σε λίγα λεπτά, κρατώντας την αγωνία στο «κόκκινο» μέχρι το τέλος!

Τελικά, με τύχη, ψυχραιμία και ταχύτητα, ο παίκτης κατάφερε να φτάσει στον μεγάλο τελικό, συγκεντρώνοντας 2.585 ευρώ.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης σχολίασε χαρακτηριστικά: «Τα έζησες όλα! Κέρδισες λεφτά, έβγαλες μεγάλα ποσά, έφερες όλες τις χρυσές φέτες, έχασες τις μισές, χρεοκόπησες, σου χτύπησε την πόρτα η εφορία άνοιξες, μετά έκανες εσύ τον εφοριακό και τελικά κέρδισες!»

Στον μικρό τροχό ο Χρήστος έφερε το νούμερο 11 και στην κατηγορία «Πάνε πακέτο» κατάφερε να λύσει τον γρίφο «Νονός – Βαφτιστήρι» και περίμενε με αγωνία να δει το περιεχόμενο του φακέλου.

Όταν ο Πέτρος Πολυχρονίδης άνοιξε τον φάκελο και αποκαλύφθηκε η λέξη «αυτοκίνητο» το πλατό πήρε «φωτιά» από ενθουσιασμό! Ο Χρήστος μπορεί να μην έχει ακόμη δίπλωμα οδήγησης, έχει, όμως, αυτοκίνητο!

Ο Χρήστος είναι 23 ετών, σπουδάζει Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία στη Λάρισα και κυνηγά τα όνειρά του με πείσμα και χαμόγελο. Βρίσκεται στο 4ο έτος των σπουδών του και με περηφάνια δηλώνει ότι δεν χρωστάει μαθήματα και ανυπομονεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να πάρει το πτυχία του.

Η συμμετοχή του έχει μια ιδιαίτερα τρυφερή ιστορία, καθώς την αίτηση την έστειλε η αγαπημένη του γιαγιά, με την οποία παρακολουθούσαν μαζί τα καλοκαιρινά απογεύματα Τροχό της Τύχης! Για να την τιμήσει, ο Χρήστος αποφάσισε να δώσει στο αυτοκίνητό του το όνομά της και να το φωνάζει «Κική»!