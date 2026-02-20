Συμβαίνει τώρα:
Τρύφωνας Σαμαράς: Σκοτώθηκε το σκυλάκι του στα παρασκήνια του «Just the 2 of us»

Το σκυλάκι απομακρύνθηκε από τον Τρύφωνα Σαμαρά και όταν εκείνος το αναζήτησε, δυστυχώς ενημερώθηκε από συνεργάτες, ότι αυτό δεν είναι πια στη ζωή
Τρύφωνας Σαμαράς
NDP PHOTO

Η αγαπημένη σκυλίτσα του Τρύφωνα Σαμαρά, η Νικόλ, έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, μετά από ένα ατύχημα που είχε στο στούντιο του «Just the 2 of us» κατά τη διάρκεια μιας πρόβας. 

Ο Τρύφωνας Σαμαράς, που συμμετέχει στο φετινό «Just the 2 of us» κάνοντας μαζί με την Modern Cinderella τα backstage του show, είχε μαζί του το σκυλάκι του, το οποίο υπεραγαπούσε, στις πρόβες. 

Κάποια στιγμή εκείνο ανέβηκε σε μια σκαλωσιά ύψους περίπου 2 μέτρων και σε μια κακιά στιγμή, έπεσε από αυτήν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. 

Ο Τρύφωνας Σαμαράς, σύμφωνα με την εκπομπή Buongiorno, αναζητούσε το σκυλάκι του, όταν συνεργάτες τον ενημέρωσαν για τα όσα είχαν συμβεί…

