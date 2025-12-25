Τζένη Μπότση: «Δεν ήθελα να πω “χωριάτισσα” τη Βάνα Μπάρμπα, τους έλεγα να αλλάξουμε την ατάκα»

«Δεν με “βάρυνε” καθόλου αυτή η ατάκα», εξομολογήθηκε η Τζένη Μπότση.

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» ήταν σήμερα, ανήμερα των Χριστουγέννων, η Τζένη Μπότση. Η γνωστή ηθοποιός απάντησε, αρχικά, και για την ατάκα «Τι έγινε Κωστάκη; Σε γουστάρει η χωριάτισσα;».

Αφορμή γι’ αυτό, ήταν η φετινή διαφήμιση που έκανε η Τζένη Μπότση με την συγκεκριμένη ατάκα.

«Δεν με “βάρυνε” καθόλου αυτή η ατάκα. Στην αρχή δεν ήθελα να την πω, τους έλεγα να την αλλάξουμε. Κι έλεγα “τώρα, θα πω χωριάτισσα τη Βάνα;”. Τη λέω, γίνεται αυτό που γίνεται και μετά άρχισα να την αγαπώ. Και την αγαπώ πολύ», σχολίασε αρχικά.

«Ζούμε σε μια πολύ μικρή χώρα, δεν πρέπει να μας κουράζει κάτι που μας ακολουθεί, πρέπει να το χαιρόμαστε. Άλλοι πασχίζουν χρόνια για να τους ακολουθήσει κάτι. Είμαι πολύ τυχερή που έχω κάτι και με ακολουθεί με αυτόν τον τρόπο», είπε η Τζένη Μπότση.