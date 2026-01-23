Βαγγέλης Περρής: Η Ιωάννα Μαλέσκου είναι ανεπίδεκτη, πολλοί έχουν προσπαθήσει να της εξηγήσουν τα σοβαρά προβλήματα που έχει

Μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε ο Βαγγέλης Περρής και μίλησε για τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, ενώ έκανε αναφορά και στον αδικοχαμένο πρώην συνεργάτη του, Θέμο Αναστασιάδη.

Ο γνωστός δημοσιογράφος ήταν καλεσμένος το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026) στην εκπομπή «Buongiorno» και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της Φαίης Σκορδά. Μάλιστα, ο Βαγγέλης Περρής σχολίασε την Ιωάννα Μαλέσκου ως παρουσιάστρια και αναφέρθηκε και στην Ελένη Μενεγάκη.

«Η καλύτερη μου στιγμή τηλεοπτικά ήταν οι τηλεμαραθώνιοι που έχουμε κάνει. Για μένα είναι ίσως και η ουσία της προσφοράς της τηλεόρασης στην κοινωνία. Το “Bravo” σε κάθε εκπομπή ήταν μία πρόκληση, την οποία αντιμετωπίζαμε και ήταν μια ενότητα ανθρώπων πολύ σπάνιο να το βρεις. Πατούσαμε στην εμπειρία μας, που ήταν η ιταλική τηλεόραση, είχαμε δηλαδή πολύ θεαματική τηλεόραση, με πολλές κάμερες και χρώματα και εναλλαγές», δήλωσε ο Βαγγέλης Περρής στο ξεκίνημα της συνέντευξής του.

Αμέσως μετά ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στον αξέχαστο Θέμο Αναστασιάδη, δηλώνοντας ότι είχαν πολλές διαφορές και ομοιότητες.

«Όταν τελείωσε η ύπαρξη του Θέμου Αναστασιάδη σε αυτό τον πλανήτη, πήγαμε όλοι μαζί στην καρέκλα του. Αυτή ήταν μία στιγμή δύσκολη. Ήμασταν συνεχώς μαζί, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστώ την απουσία», είπε ο Βαγγέλης Περρής, προσθέτοντας: «Είχαμε διαφορές και τρομερές ομοιότητες όμως. Είχαμε ένα κοινό πάθος, τον Ολυμπιακό, μία αγάπη για τις οικογένειές μας που τις μοιραστήκαμε, αλλά και πολλές διαφορές, που δεν ήταν όμως αφορμή για σύγκρουση τηλεοπτική».

Παράλληλα, ο Βαγγέλης Περρής σχολίασε με τον δικό του τρόπο την παρουσία της Ιωάννας Μαλέσκου στην τηλεόραση.

«Νομίζω ότι είναι ανεπίδεκτη. Δηλαδή και άλλοι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να της εξηγήσουν τα προφανή και σοβαρά προβλήματα που έχει. Η ακατάσχετη περιστροφή γύρω από μία έννοια με εκατοντάδες λέξεις που δεν χρειάζεται. Έχω ξαναπεί ότι το “λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν”, πες ότι αυτό είναι νερό και όχι ένα υγρό διαφανές, το οποίο έρχεται από πηγές και οι πηγές αυτές… Δεν χρειάζεται να μας δείξεις ότι ξέρεις», ανέφερε χαρακτηριστικά για την Ιωάννα Μαλέσκου.

Τέλος ο Βαγγέλης Περρής μίλησε για την Ελένη Μενεγάκη, υπογραμμίζοντας: «Είναι παράγοντας του τηλεοπτικού μας “ευ ζην”. Έχουμε περάσει ωραία με την Ελένη. Ήταν μία προσωπικότητα που χαρακτήρισε τις εκπομπές. Ακόμα και όπου κι αν την έβαζες, ήταν πάντα η Ελένη Μενεγάκη από πάνω», δήλωσε για την γνωστή παρουσιάστρια.