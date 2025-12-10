Media

Βασίλης Καλλίδης: Η Ελένη Μενεγάκη με ρώτησε τι ζώδιο είμαι στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα όταν με γνώρισε

«Αν με ήθελαν και η Φαίη Σκορδά και η Ελένη Μενεγάκη και η Κατερίνα Καινούργιου, θα πήγαινα σε όποιον μου δώσει τα περισσότερα λεφτά», είπε ακόμα
Βασίλης Καλλίδης
O Βασίλης Καλλίδης / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Για την τηλεοπτική του απουσία αλλά και για τις συνεργασίες που είχε με την Ελένη Μενεγάκη και με την Φάιη Σκορδά στο παρελθόν μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Καλλίδης το μεσημέρι της Τετάρτης στην κάμερα της εκπομπής «Ώρα για ψυχαγωγία» με τον Θανάση Πάτρα στο OPEN.

«Δεν είμαι απ’ αυτούς που, όταν λείπει από την τηλεόραση, λέει “ησύχασα”. Εγώ δεν ησύχασα, θέλω να βγαίνω στην τηλεόραση, μ’ αρέσει πάρα πολύ η τηλεόραση. Δεν μ’ αρέσει να με βλέπω, μ’ αρέσει το γύρισμα. Να πάρω τηλέφωνο για δουλειά δεν το κάνω, όχι γιατί δεν θέλω, αλλά γιατί ντρέπομαι. Όσο τρελιάρης κι αν φαίνομαι, είμαι πολύ ντροπαλός», τόνισε, αρχικά, ο γνωστός μάγειρας.

«”Με την Ελένη Μενεγάκη μπήκα με τηλεφώνημα από την παραγωγή, “κεριά και λιβάνια”, με ρώτησε τι ζώδιο είμαι στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Μου έλεγε “όχι, τώρα θα τηγανίσουμε αυγά”, ενώ εγώ ήθελα να τελειώνουμε», είπε ακόμα.

«Αν με ήθελαν και η Φαίη Σκορδά και η Ελένη Μενεγάκη, την ίδια ώρα και με τα ίδια λεφτά, θα πήγαινα με όποια έχει τα καλύτερα εμπορικά. Αν ερχόταν και η Κατερίνα Καινούργιου, θα πήγαινα σε όποιον μου δώσει τα περισσότερα λεφτά. Απαντάω με αφοπλιστική ειλικρίνεια», πρόσθεσε ο Βασίλης Καλλίδης στην καθημερινή εκπομπή του Θανάση Πάτρα στο OPEN.

