Βασίλης Μαυρογεωργίου: Πήρα τον ρόλο στο «Έχω παιδιά» επειδή η βοηθός σκηνοθέτη με είδε στον ύπνο της

Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», στην οποία πρωταγωνιστεί εδώ και δύο σεζόν, αλλά και στην παράσταση «Astoria» που σκηνοθετεί φέτος τον χειμώνα.

Ο γνωστός καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για την πορεία του τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Μαυρογεωργίου αποκάλυψε ότι πήρε τον ρόλο του στη σειρά «Έχω παιδιά» επειδή τον είδε στον ύπνο της η βοηθός σκηνοθέτη, το διάστημα που έκαναν οντισιόν.

«Πάντα εκπλήσσομαι με το πόσο σημαντικό πράγμα είναι να δίνεις ευκαιρίες στους ανθρώπους και τελικά αυτοί που μένουν στη ζωή σου δεν είναι αυτοί που περίμενες. Αυτό είναι το φίλτρο που έχουμε για να βλέπουμε τον κόσμο, οι ταμπέλες μας, έχουμε και έναν φόβο απέναντι στα πράγματα. Δηλαδή πάμε στο οικείο, φοβόμαστε το άγνωστο… Εγώ αυτό έχω καταλάβει… Τώρα αν μπορώ να πω ότι κάτι έχω καταλάβει, χρειάζεται υπομονή στα πράγματα. Νομίζω είναι χρήσιμο να ξέρεις ότι δεν ξέρεις τίποτα και να πηγαίνεις να λες “θα δούμε, θα δείξει”. Ας μη βγάζω συμπεράσματα γρήγορα», παραδέχτηκε αρχικά.

«Εγώ όταν τελείωσα τη σχολή, το 2002… υπήρχε ένα υπέροχο θεατρικό τοπίο, έτσι; Υπήρχε το Θέατρο Αμόρε, το Θέατρο Πόρτα, το Εθνικό ακόμα ήταν επί Κούρκουλου… αλλά κάπως, ήταν δύσκολες οι συνθήκες για τους νέους ηθοποιούς. Δεν έφταιγε ο πατέρας μου σε αυτό, εγώ έφταιγα, δηλαδή… εγώ γενικά ήμουν ένας άνθρωπος που μεταπηδούσα από το ένα στο άλλο. Σπούδασα στη Σχολή Βακαλό, γραφιστική. Κάπως ήμουν σε μια τέτοια φάση ότι ξαφνικά ανακάλυψα μια σχέση με κάποιους ανθρώπους μες την τάξη. Και πήγα πρώτα σε μια ομάδα του πανεπιστημίου και μετά γράφτηκα στη δραματική σχολή», εξομολογήθηκε για την απόφασή του να γίνει ηθοποιός.

Παράλληλα, ο Βασίλης Μαυρογεωργίου αποκάλυψε πώς πήρε τον ρόλο στο «Έχω παιδιά», ενώ τόνισε ότι ήταν να παίξει και σε μία σειρά του Αντώνη Αγγελόπουλου.

«Η αλήθεια είναι, υπάρχει μια ιστορία γι’ αυτό. Γιατί ψάχνανε καλούσαν πολλούς καλούς ηθοποιούς, για να τους ταιριάξουνε. Είχαν βρει και την Ευγενία νωρίς και κάποια στιγμή, η Εύα Βασιλοπούλου, που ήταν βοηθός σκηνοθέτη στο “Έχω παιδιά”, με είδε στον ύπνο της! Είχε έρθει και είχε δει μια παράσταση που είχαμε κάνει, τον “Μπιλ και Λου”, που έχει σκηνοθετήσει ο Δημήτρης Μπογδάνος και την παίζαμε με πολύ χαρά! Ήταν μια τρομερή κωμωδία. Την είχε δει και ξαφνικά, λέει “Σ’ είδα στον ύπνο μου!” και την άλλη μέρα, λέει “Να καλέσουμε τον Βασίλη Μαυρογεωργίου”», είπε ο γνωστός ηθοποιός.

«Τέλος πάντων, με πήρανε και πήγα, και μετά το ‘χα να της το λέω «Ά ρε Εύα εσύ… Αν δε μ’ έβλεπες στον ύπνο σου, δε θα ‘χα έρθει ποτέ εδώ…», πρόσθεσε.

Παράλληλα ανέφερε ότι θα ήταν άλλη η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση, αλλά δεν προέκυψε τελικά η συνεργασία με τον σκηνοθέτη, Αντώνη Αγγελόπουλο.

«Μου είχε κάνει ο Αντώνης Αγγελόπουλος μια πολύ ωραία πρόταση, που δεν ευδοκίμησε, λόγω προγράμματος… Θα έκαναν έναν ντετέκτιβ, τέλος πάντων… Ήταν μια πολύ ωραία σειρά. Όλες οι σειρές του είναι πάρα πολύ ωραίες! Εκεί ήταν η αρχή που κάπως είπα “Οκέι, ας δοκιμάσω”. Δεν προχώρησε πρακτικά στην αρχή», είπε ακόμα.

«Νομίζω ότι καταρχάς, μετά τον covid, κάτι έγινε, και η ελληνική τηλεόραση άλλαξε κατά κάποιο τρόπο πρόσωπο. Bλέπουμε πολύ ποιοτικές σειρές, πολύ καλούς ηθοποιούς, το θέατρο κατά κάποιο τρόπο μετακόμισε στην τηλεόραση. Συν ότι νομίζω ότι και οικονομικά κάπως ενισχύθηκε το πράγμα, οπότε βλέπουμε υπέροχες παραγωγές. Και κάπως όλοι οι ηθοποιοί ζήλεψαν και θέλαν να πάνε εκεί πέρα… Και μου γεννήθηκε και μένα αυτή η όρεξη», πρόσθεσε.

Επίσης, ο Βασίλης Μαυρογεωργίου αναφέρθηκε και στην παράσταση «Astoria».

«H παράσταση “Αstoria” βασίζεται σε πάρα πολλές αληθινές ιστορίες… Καταρχάς, υπήρχανε τα καφέ-αμάν στην Αστόρια, που τα είχαν φτιάξει Έλληνες, κι ήταν σημείο συνάντησης, τύπου… πίναν, τρώγαν, τραγουδούσαν, γινόντουσαν τα συνοικέσια, παίζανε τζόγο, γινόντουσαν τα πάντα. Και φυσικά και το παράνομο αλκοόλ, που υπάρχει και το ‘χουμε βάλει κι εγώ στο έργο.

Την εποχή της ποταπαγόρευσης. Έτσι μείνανε και ζωντανά. Δηλαδή, η ελληνική κοινότητα όπως και η ιταλική και η εβραϊκή, επιβίωσαν από το κραχ λόγω του ότι υπήρχε αυτή η τόσο μεγάλη σύνδεση ανάμεσα στους ανθρώπους που ζούσαν εκεί, και υποστήριξη απ’ τον ένα στον άλλον», αποκάλυψε για την παράσταση που παίζει.