Όσα δήλωσε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Δηλώσεις παραχώρησε ο Βλαδίμηρος στο Love it και στην Κατερίνα Νινιού και μίλησε για το #Me Too και συγκεκριμένα για τον Πέτρο Φλιππίδη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δυστυχώς δεν ήξερα τίποτα για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Όταν τα έμαθα και γω πραγμάτικα απόρησα πως μπορεί να έχουν συμβεί».

«Για μένα είναι άδικο για τους υπόλοιπους ηθοποιούς να σταματήσουν να προβάλλονται οι επαναλήψεις των σειρών. Από αυτές κάποιοι ηθοποιοί παίρνουν έστω κάποια χρήματα για να ζήσουν. Δεν είναι μόνο οι οικογένειες δύο ή τριών ανθρώπων, αλλά είναι 25 οικογένειες. Θα ήταν κρίμα να σταματήσουν».