Χάρης Λεμπιδάκης: «Είναι πολλά τα τηλεοπτικά πρόσωπα που θεωρώ υπερεκτιμημένα»

Μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε ο δημοσιογράφος Χάρης Λεμπιδάκης και αναφέρθηκε στα πρόσωπα της τηλεόρασης, ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στον τρόπο που λειτουργεί ως επαγγελματίας.

Μιλώντας στον Αστέρη Κασιμάτη για λογαριασμό του περιοδικού ΟΚ τόνισε ότι υπάρχουν πολλά πρόσωπα στην τηλεόραση που κατά τη γνώμη του δημοσιογράφου είναι υπερεκτιμημένα.

«Ποιο τηλεοπτικό πρόσωπο θεωρείς υπερεκτιμημένο και ποιο ότι έχει αδικηθεί;», ήταν η ερώτηση και ο Χάρης Λεμπιδάκης απάντησε: «Αυτή την ερώτηση δεσμεύομαι να σου την απαντήσω λίγο πριν ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν. Δεν θα είναι ένα. Είναι πολλά τα τηλεοπτικά πρόσωπα που θεωρώ υπερεκτιμημένα».

«Ακόμη και για τον Νίκο Κοκλώνη, όταν χρειάστηκε να του ασκήσω κριτική, το έκανα. Αν βάλεις το συναίσθημα στη δουλειά σου, δεν μπορείς να την κάνεις. Είμαι κοινωνικός, κάνω δημόσιες σχέσεις, αλλά δεν κάνω δημόσιες σχέσεις στη δουλειά μου όταν πρέπει να την παρουσιάσω. Είμαι κάθετος σε αυτό και δεν με νοιάζει αν έρχεται σε αντίθεση με τον εργοδότη μου ή με τον παρουσιαστή ή την παρουσιάστρια που συνεργάζομαι. Αλλά δεν έχει τύχει να χάσω τη δουλειά μου ή να πρέπει να φύγω από αυτήν επειδή μου είπαν τι θα πω και τι θα κάνω. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, σίγουρα θα έφευγα από μια εκπομπή. Δεν θα συμβιβαζόμουν με κάτι που δεν με εκφράζει», δήλωσε ακόμα ο Χάρης Λεμπιδάκης.