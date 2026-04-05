Χάρης Ρώμας: Υπάρχει μια ιδέα να γίνει μια μίνι σειρά το «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» είναι αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο επιτυχημένες κωμωδίες της ελληνικής τηλεόρασης, καθώς προβλήθηκε για δύο σεζόν και παίζει σε επανάληψη περισσότερα από 25 χρόνια μέσω του ΑΝΤ1. Ο ένας από τους δημιουργούς της, Χάρης Ρώμας, αποκάλυψε ότι υπάρχει η σκέψη το σίριαλ να επιστρέψει με νέα επεισόδια.

Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος μιλώντας στην εκπομπή «Ι-stories» και στην Εύη Σπανού ανέφερε ότι σκέφτεται να γυριστεί μία μίνι σειρά με τους χαρακτήρες στο σήμερα. Όσα είπε ο Χάρης Ρώμας για το «Κωνσταντίνου και Ελένης» προβλήθηκαν την Κυριακή (05.04.2026) από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του ALPHA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χάρης Ρώμας υπογράμμισε ότι το κόστος για να γίνει η αναβίωση του σίριαλ είναι υψηλό, ωστόσο σίγουρα υπάρχει μεγάλη μερίδα κοινού που θέλει να δει την Ελένη Βλαχάκη και τον Κωνσταντίνο Κατακουζηνό σε μεγαλύτερη ηλικία.

«Υπάρχει μια ιδέα να γίνει μια μίνι σειρά το “Κωνσταντίνου και Ελένης”. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά.

Όταν γίνει και αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι η συνάντηση αυτών των δυο ανθρώπων σε μεγάλη ηλικία», είπε χαρακτηριστικά ο Χάρης Ρώμας.