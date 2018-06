Χάρης Χριστόπουλος: Το μήνυμα όλο νόημα για το τέλος του Game Of Love!

Αυλαία για το παιχνίδι σχέσεων του ΑΝΤ1, Game Of Love, έπεσε το βράδυ της Πέμπτης, με τον τελικό να κρύβει ένα τελευταίο δίλημμα για τους φιναλίστ. Το Game Of Love, αν και παιχνίδι αγάπης, δεν έτυχε αυτής από τους τηλεθεατές, ενώ ήδη από την πρεμιέρα του οι αντιδράσεις οδηγήθηκαν στο ΕΣΡ και αργότερα στη μετακίνηση του ριάλιτι. Ο Χάρης Χριστόπουλος είχε στο παρελθόν αφήσει τα καρφιά του για το κανάλι και την στήριξη που δεν είχε ενώ είχε απαντήσει και για το γεγονός της άρνησης αναπαραγωγής θεμάτων από το Πρωινό. Στο φινάλε του Game of Love το βράδυ της Πέμπτης ο Χάρης Χριστόπουλος…