Χριστίνα Μπόμπα για την παρουσία της στο «The Voice»: Όλοι με έκραζαν και είχα βάλει τα κλάματα

Χριστίνα Μπόμπα και Σάκης Τανιμανίδης παραχώρησαν συνέντευξη το YouTube κανάλι του Fipster και μίλησαν για τη σχέση και τα επαγγελματικά τους. Η γνωστή influencer θυμήθηκε το πέρασμά της από το «The Voice» και στάθηκε στα πικρόχολα σχόλια ορισμένων, πριν καν ξεκινήσει το μουσικό τηλεπαιχνίδι.

Η Χριστίνα Μπόμπα σημείωσε πως «Δεν ξέρω τι με έχει κάνει έξαλλη από τα σχόλια του κόσμου. Εγώ είμαι πολύ “be well”, γιατί τα ξεχνάω όλα. Δεν ασχολούμαι… Πριν κάνω το Voice τότε, πριν καν εμφανιστώ στην τηλεόραση, με έκραζαν όλοι ότι είμαι απαίσια. Μα δεν είχα βγει ακόμα! Μου είχαν σπάσει τα νεύρα πριν κάνω την πρώτη μου εμφάνιση. Θυμάμαι ότι ήταν εκεί ένας που έκανε την παραγωγή ένα παιδί, και άρχισα να κλαίω από όλη αυτή την πίεση.

“Ποια είναι αυτή” και “Γιατί να βγει στην τηλεόραση, δεν είναι καλή”. Τότε ήταν λίγο έξαλλα. Πριν βγω στη σκηνή, μια ημέρα πριν, όλοι με έκραζαν. Όλοι με έκραζαν και είχα βάλει τα κλάματα» περιέγραψε η influencer στη συνέντευξη που παραχώρησε με τον σύζυγό της.

Με τη σειρά του, ο Σάκης Τανιμανίδης ανέφερε ότι «Είχε γίνει ένας χαμός τότε, από πριν βγει. Την έκραζαν κυρίως στα social media. Από τότε έχουν περάσει επτά χρόνια».

Υπενθυμίζεται πως η Χριστίνα Μπόμπα είχε βρεθεί στα παρασκήνια του “The Voice”, την τηλεοπτική σεζόν 2019-2020, με την ίδια να έχει δεχτεί πυρά, πριν γνωστοποιηθεί τι ρόλο θα έχει στο μουσικό talent show.

Φήμες ήθελαν να αναλαμβάνει τα ηνία στο “The Voice”, ενώ στη συνέχεια έγινε γνωστό πως θα βρίσκεται στα backstage συνομιλώντας με τους διαγωνιζόμενους πριν και μετά την εμφάνισή τους στη σκηνή.

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους, η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και ένα challenge, καθώς έπρεπε να ο παρουσιαστής να κουμαντάρει το θηριώδη τζιπ του στα στενά του νησιού και η σύζυγός του ανέλαβε να τον βοηθήσει.