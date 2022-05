“Με κατηγορούν ότι διαφημίζομαι μέσω της ασθένειάς μου, αλλά εγώ θέλω να ενημερώνω τους άντρες για τον καρκίνο στους όρχεις” ανέφερε ο Χρήστος Συριώτης.

Ο Χρήστος Συριώτης έδωσε συνέντευξη στο Love It και στην Μαρίνα Χαραλάμπους και μίλησε για τον καρκίνο που αντιμετωπίζει κι όσα είδαν το φως της δημοσιότητας με το Me Too.

«Δεν με βλέπετε τηλεοπτικά, μπορεί να φταίω εγώ ή μπορεί να φταίνε τα κιλά μου. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι στο θέατρο, οι οποίοι λόγω έπαρσης υπερέβαιναν τα εσκαμμένα. Έβλεπα την αρρώστια στα μάτια σκηνοθετών αλλά κακώς δεν αντιδρούσα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γυναίκες που ξύνουν ξανά την πληγή τους. Εμείς πρέπει να σωπάσουμε και να περιμένουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη», είπε αρχικά ο Χρήστος Συριώτης.

Ο Χρήστος Συριώτης είπε στη συνέχεια: «Όταν έμαθα για το πρόβλημα της υγείας μου, η πρώτη μου σκέψη ήταν να δώσω τέλος στη ζωή μου. Με κατηγορούν ότι διαφημίζομαι μέσω της ασθένειάς μου, αλλά εγώ θέλω να ενημερώνω τους άντρες για τον καρκίνο στους όρχεις. Όταν μίλησα πρώτη φορά ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από κάποιον άγνωστο που μου είπε “σε ευχαριστώ, μου έσωσες τη ζωή”».

Κλείνοντας, ο Χρήστος Συριώτης ανέφερε: «Όταν είπα πως στην αρρώστια μου με βοήθησε ο Άγιος Εφραίμ δέχτηκα αρνητικά σχόλια στα social media. Η γιατρός μου με έσωσε, αλλά η πίστη μου στον Άγιο Εφραίμ μου έδωσε δύναμη να αντέξω τον Γολγοθά των χημειοθεραπειών. Έβλεπα μπροστά μου τον Άγιο Εφραίμ πολλές φορές, έβλεπα τη μορφή του. Έκανα την πρώτη επέμβαση για τον καρκίνο και πήγα με τα ράμματα στην περιοδεία με τον Πέτρο Φιλιππίδη».