YFSF: Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης «λύγισε» ως Γιάννης Πάριος – Τα θετικά σχόλια για την ερμηνεία του

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης στη δεύτερη εμφάνισή του στη σκηνή του YFSF κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις, μεταμορφωμένος σε Γιάννης Πάριος.

Ο διαγωνιζόμενος στο show μεταμφιέσεων του ANT1 ερμήνευσε το τραγούδι «Το πουλάω το σπίτι» με μεγάλη επιτυχία. O Παναγιώτης Ραφαηλίδης απέσπασε θετικά σχόλια τόσο από την κριτική επιτροπή όσο και από το κοινό στα social media, που έσπευσε να σχολιάσει την εμφάνισή του στο YFSF.

Μόλις ολοκλήρωσε την ερμηνεία του με φανερή συγκίνηση είπε: «Μπορώ να γονατίσω λίγο;», με τον παρουσιαστή Σάκη Ρουβά να πηγαίνει αμέσως κοντά του για να τον στηρίξει.

«Ειλικρινά συγκινήθηκα, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σου ρε φίλε με τίποτα», του είπε ο Σάκης Ρουβάς και εκείνος απάντησε: «Φοράω ακουστικά αλλά με υποδέχτηκαν τόσο θερμά όλοι αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι που είναι εδώ απόψε. Παρόλα αυτά άκουγα στον εγκέφαλό μου την καρδιά μου. Ήταν πολύ δύσκολο…»

Οι κριτές έκαναν πολύ θετικά σχόλια για την εμφάνιση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη, με τον Ρένο Χαραλαμπίδη να αναφέρει: «Το είπες πιο ωραία από τον Πάριο, αλλά δεν το λέω για καλό. Τραγούδησες καλύτερα από τον Πάριο, αλλά δεν το λέω για καλό με την έννοια ότι θα ήθελα να σου δώσουμε τα συγχαρητήρια με την έννοια ότι θα σε πάει παρακάτω».