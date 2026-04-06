Zaf: «O Akylas μου άρεσε πολύ, ένιωθα ότι θα νικήσει στον ελληνικό τελικό, τον λατρεύω»

Mία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Zaf και μίλησε τόσο για το τραγούδι με το οποίο διαγωνίστηκε στο «Sing for Greece», όσο για τον Akyla που θα πάει τελικά στη Eurovision, αλλά και στη συμμετοχή του σε συναυλία των Coldplay.

O νεαρός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος την Κυριακή (05.04.2026) στην εκπομπή «The 2Night Show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου με λόγια θαυμασμού για τον Akyla. Αρχικά, ο Zaf υπογράμμισε ότι το τραγούδι «Αστείο» δε γράφτηκε για τη Eurovision.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συμφωνώ ότι το τραγούδι μου δεν ήταν γιουροβιζιονικό, αλλά δεν γράφτηκε για τη Eurovision. Γράφτηκε πριν από μία 5ετία, όταν υπήρχε αυτό που περιγράφει ο στίχος ενεργό στη ζωή μου και κάπως κάτι ξύπνησε και αποφάσισα να το δείξω φέτος εκεί που έπρεπε να το δείξω», δήλωσε αρχικά ο Zaf.

Παράλληλα ο νεαρός καλλιτέχνης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να δοκιμαστεί ξανά, προσπαθώντας να εκπροσωπήσει την Ελλάδ στον διεθνή μουσικό διαγωνισμό.

«Όταν νιώσω ότι έχω το κατάλληλο τραγούδι θα ξαναπάω στον διαγωνισμό για τη Eurovision», δήλωσε ο Zaf.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου άρεσε πολύ ο Akylas, ένιωθα ότι θα νικήσει στον ελληνικό τελικό. Τον λατρεύω, είμαι περήφανος για εκείνον και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά», αποκάλυψε στη συνέχεια για τον Akyla.

Παράλληλα, ο Zaf μίλησε και για την εμπειρία του όταν βρέθηκε στη συναυλία των Coldplay. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης εμφανίστηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ δίπλα στον Chris Martin, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Πες», μπροστά σε 80.000 θεατές.

«Αυτό που συνέβη με τους Coldplay ήταν ακραίο, ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω τι έγινε. Όταν βλέπω το βίντεο με τον Chris Martin, καταλαβαίνω πόσο παγωμένος ήμουν εκείνη τη στιγμή, ήθελα να του δείξω πόσο τον σέβομαι», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, μιλώντας για την προσωπική του ζωή δήλωσε: «Με φλερτάρουν πολύ στα social media, αλλά δεν απαντάω γιατί δεν είμαι ελεύθερος».