Ζακ Γαλιφιανάκης: Αποκαλύπτει τα μυστικά της φύσης στη νέα σειρά του Netflix «This Is a Gardening Show»

Το χιούμορ παραμένει σήμα κατατεθέν του, καθώς υιοθετεί το γνώριμο ανέκφραστο ύφος της σατιρικής του εκπομπής «Between Two Ferns»
Ο Ζακ Γαλιφιανάκης άφησε για λίγο τη λάμψη του Χόλιγουντ και πραγματοποιεί απρόσμενα τηλεοπτική στροφή. Στη νέα σειρά του Netflix, «This Is a Gardening Show», που έκανε πρεμιέρα χθες ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γης, ο δημοφιλής κωμικός ανέλαβε ρόλο παρουσιαστή, προσεγγίζοντας την κηπουρική με μια απολαυστικά ιδιόρρυθμη, σχεδόν παιδική περιέργεια, σύμφωνα με το ΑP.

Η σειρά, σε σκηνοθεσία Μπρούκ Λίντερ (Brook Linder), αποτελείται από έξι επεισόδια διάρκειας 15-20 λεπτών, προσφέροντας μια σύντομη και καθόλου βαρετή εμπειρία. Παρ’όλο που ο ίδιος δήλωσε στο ξεκίνημα του πρώτου επεισοδίου ότι ασχολείται με το χώμα «με διαλείμματα» εδώ και 25 χρόνια δίνει στους ειδικούς το βήμα παρακολουθώντας τα πάντα με την απορία ενός παιδιού που μόλις συνειδητοποίησε ότι η τροφή δεν προέρχεται από το σούπερ μάρκετ.

Οι ειδικοί τού δείχνουν τα βασικά: από το πώς γίνεται το μπόλιασμα μιας μηλιάς, μέχρι τη σωστή χρήση υλικών πλούσιων σε άζωτο για την κομποστοποίηση.

Το χιούμορ παραμένει σήμα κατατεθέν του, καθώς υιοθετεί το γνώριμο ανέκφραστο ύφος της σατιρικής του εκπομπής «Between Two Ferns» (2008-2018) σε συζητήσεις με μαθητές δημοτικού στη πόλη Κόμοξ της Βρετανικής Κολομβίας. Ο αγαπημένος κωμικός λέει ανέκδοτα για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, προτείνει αρωματικά τουαλέτας όταν τους ρωτάει για το αγαπημένο τους φαγητό ενώ δεν λείπουν και τα «πυρά» προς τον σταρ του Βανκούβερ, Ράιαν Ρέινολντς (Ryan Reynolds).

«Ξέρεις ποιος είναι;» ρώτησε ένα αγόρι στο πρώτο επεισόδιο. Όταν το παιδί απαντά αρνητικά, ο Γαλιφιανάκης σχολίασε αμέσως: «Κανείς δεν ξέρει».

Ο Ρέινολντς δέχεται αρκετά πειράγματα κατά τη διάρκεια της σειράς, πριν καταφέρει τελικά να ακουστεί η φωνή του μέσω ενός ηχητικού μηνύματος στο έκτο επεισόδιο.

«Όσο απαισιόδοξος κι αν μπορεί να γίνει κανείς στις μέρες μας, οι κήποι είναι ελπίδα. Η Γη είναι η ελπίδα μας. Η φύση είναι η ελπίδα μας», ανέφερε ο Γαλιφιανάκης μέσα από έναν αχυρώνα καταλήγοντας πως η γνώση γύρω από την βιωσιμότητα είναι το κλειδί για να αλλάξει η κατάσταση στον πλανήτη, αρκεί να βοηθήσουν όλοι.

