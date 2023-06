«Για το Shopping Star δεν με ρωτάει το Star, μόνο εσείς με ρωτάτε», λέει η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» και την Βασιλική Μπασιούρη και απάντησε για τον σύζυγό της, το First Dates, το GNTM και τους Μπράτη – Σκουλό.

«Mου λείπει πάρα πολύ η καθημερινότητα του First Dates. Όπου πάω όλοι μου λένε πόσο πολύ τους αρέσει το First Dates. Θέλω να συνεχιστεί το First Dates μέχρι τον Δεκέμβριο του 2043», είπε αρχικά η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Για την σχέση της με τον σύζυγό της, η Ζενεβιέβ Μαζαρί απάντησε: «Με τον άνδρα μου ήταν ερωτάς με τη πρώτη ματιά στη δουλειά, το ίδιο βραδύ βγήκαμε.

Είμαστε 17 χρόνια μαζί, κάθε μέρα πρέπει να την βλέπεις σαν καινούρια. Οι εκπλήξεις που κάνω στον άνδρα μου δεν έχουν σχέση με τη κουζίνα».

Για όσα ειπώθηκαν από Άγγελο Μπράτη και Δημήτρη Σκουλό, η Ζενεβιέβ Μαζαρί είπε: «Δεν είπε κάτι περίεργο ο Δημήτρης Σκουλός.

Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο που στις 15 ώρες εργασίας, όλες να είναι ευχάριστες. Ο Άγγελος Μπράτης πάντα έτσι απαντούσε. Ο καθένας έχει τον τρόπο του να αντιμετωπίζει τη δυσκολία της δουλειάς. Θα μου λείψει πάρα πολύ το GNTM».

Τέλος, η Ζενεβιέβ Μαζαρί σχολίασε πως «για το Shopping Star δεν με ρωτάει το Star, μόνο εσείς με ρωτάτε».