Με επίκεντρο τον συνεχή μετασχηματισμό του οικοσυστήματος των πληρωμών, μέσα από εστιασμένες θεματικές, στο φετινό Athens Innovation Forum που διοργανώνει η Mastercard συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην τραπεζική και την ψηφιακή οικονομία, η σημασία της ένταξης αειφορίας σε όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικής λειτουργίας, οι εξελίξεις στον τουριστικό τομέα και η καινοτομία στην ασφάλεια και την αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών.

Την εκδήλωση στο φόρουμ που διοργάνωσε η Mastercard άνοιξε ο κ. George Tsunis, Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ο οποίος αναφέρθηκε στις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, στον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας, ως κόμβο επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης και στη ραγδαία ανάπτυξη που διαγράφει στις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Οι απόψεις των τραπεζών

Τέσσερα τραπεζικά στελέχη (Ανδρέας Αθανασόπουλος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Transformation Officer, Digital & Retail της Eurobank, Χριστίνα Θεοφιλίδη Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα, Βασίλης Κουτεντάκης, Chief Retail Banking στην Τράπεζα Πειραιώς και Βασίλης Χρυσανθόπουλος, Γενικός Διευθυντής και Chief of Corporate Center στην Alpha Bank), συζήτησαν για την άνθιση της ψηφιακής τραπεζικής, τη δυναμική είσοδο νέων ψηφιακών παικτών και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα φέρει αλλαγές, ευκαιρίες και προκλήσεις στον τομέα της τραπεζικής.

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Νίκος Βέττας, μίλησε για τις κάρτες και τη σχέση τους με την αύξηση των φορολογικών εσόδων υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αναπτυχθεί περαιτέρω αυτός ο συσχετισμός.

Εξελίξεις στον τουρισμό

Για το ρόλο της βιώσιμης ανάπτυξης στον τουρισμό, συζήτησαν οι κ.κ. Solveig Honoré Hatton, Head of Public Sector Europe, Senior Vice President, Strategic Growth στη Mastercard και Δημήτρης Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Τόνισαν, την ανάγκη για την εξέλιξη του ελληνικού τουρισμού προς ένα μοντέλο που διακατέχεται από τις αρχές της βιωσιμότητας, αλλά και το πώς η ψηφιακή τεχνολογία και η καινοτομία μπορούν να αποτελέσουν αρωγούς για τη μετάβαση του κλάδου προς αυτήν την κατεύθυνση.

Εκτενής αναφορά έγινε στη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Mastercard και του ΕΟΤ, τόσο μέσα από τις στοχευμένες δράσεις επικοινωνίας με στόχο την ανάδειξη της Ελλάδας ως κορυφαίου ταξιδιωτικού προορισμού, όσο και μέσω της ψηφιακής εφαρμογής Visit Greece App, το οποίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους επισκέπτες της χώρας, αναβαθμίζοντας δραστικά το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της.

Στην παγκόσμια ESG στρατηγική της Mastercard αναφέρθηκε εκτενώς η κ. Ellen Jackowski, Chief Sustainability Officer, ενώ σε συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Δρ Άκη Τσεκούρα, επικεφαλής των Mastercard Advisors σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα και Θοδωρή Παπασταθόπουλου, Υπεύθυνου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού ERGO.Academy, αναδείχτηκε το ζήτημα του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού στην Ελλάδα, μέσα από στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τη χώρα σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ρόλος της καινοτομίας

Όσον αφορά την ενότητα γύρω από την καινοτομία, σε συζήτηση μεταξύ της κ. Jonelle Still, Director of Investigations and Intelligence, Ciphertrace, Mastercard και των κ.κ. Κωνσταντίνου Βουζοπλή, επικεφαλής του Τομέα Κυβερνοασφάλειας της Accenture στην Ελλάδα, Μιχάλη Σαμιωτάκη, Head of Cyber Security for Greece στη Vodafone, καθώς και εκπροσώπου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, αναδείχθηκε το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας και της σημασίας της εμπιστοσύνης που πρέπει να αισθάνονται οι καταναλωτές στο ψηφιακό περιβάλλον.

Το ετήσιο Athens Innovation Forum 2023, με τίτλο «Step into the next economy», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.