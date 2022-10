Pfizer, Cisco, Deloitte, Accenture, αποτελούν μερικά μόνο από τα ηχηρά ονόματα της παγκόσμιας αγοράς που δημιουργούν κέντρα καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη και βάζουν την πόλη στον χάρτη της τεχνολογίας, της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η δραστηριότητά τους δημοσιοποιήθηκε στην 2η Beyond που διοργανώθηκε με απόλυτη επιτυχία στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη, από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου.

Η 3η Beyond, που έχει προγραμματιστεί για το Μάιο του 2023, προοιωνίζεται ότι θα εξελιχθεί σε μία ακόμα δυναμικότερη διοργάνωση. Ήδη ηχηρά ονόματα από τον τομέα της τεχνολογίας έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή, το ίδιο κι άλλες υπερδυνάμεις του cloud και των επικοινωνιών.

Συγκεντρώνοντας εταιρείες τεχνολογίας, καινοτόμα νεοφυείς επιχειρήσεις και διακεκριμένους ομιλητές, απ’ όλο τον κόσμο, η έκθεση «άνοιξε» ένα παράθυρο στο μέλλον κι έκανε ένα ακόμα βήμα προς την εκπλήρωση του στόχου, να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη σε διεθνή κόμβο τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου της BEYOND πραγματοποιήθηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με τη συμμετοχή 300 επιχειρήσεων, εκ των οποίων οι 100 είναι startups, ενώ πραγματοποιήθηκαν πάνω από 5.000 B2B και B2G συναντήσεις.

Ψηφιακές καινοτομίες

O νέος εικονικός κόσμος, η επαυξημένη πραγματικότητα και οι ψηφιακές συλλογές ήταν μέρος της έκθεσης: Φέτος, φιλοξενήθηκαν καινούργιες κατηγορίες, όπως το Metaverse, NFTs, Big Data, και ειδικές συζητήσεις που θα εξετάζουν πώς η τεχνολογία επηρεάζει τη διαμόρφωση διάφορων πτυχών της κοινωνίας του μέλλοντος. Για παράδειγμα, υπήρξαν θεματικές, αφιερωμένες στο νέο εργασιακό χάρτη της ψηφιακής εποχής, την κατάρτιση (reskilling) και την αναβάθμιση των γνώσεων (upskilling), το ψηφιακό εκπαιδευτικό οικοσύστημα, όπως επίσης και μια πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα για τη σύνδεση μεταξύ τεχνολογίας και υγείας.

Ταυτόχρονα, η διοργάνωση περιλάμβανε δυναμικές ενότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και τις ευκαιρίες από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τις high tech επενδύσεις που αντιστρέφουν το brain drain, την ανάδυση της τεχνολογίας blockchain σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με επιδραστικούς ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι προοπτικές

Ο Αναστάσιος Τζήκας, Προέδρος της ΔΕΘ-HELEXPO δήλωσε για την έκθεση: «Μια δυναμική κινητοποίηση του κλάδου των νέων τεχνολογιών διαπιστώνουμε στη φετινή Beyond, που είναι μεγαλύτερη, ποιοτικότερη, περισσότερο διεθνοποιημένη και πιο αναβαθμισμένη έναντι της προηγούμενης διοργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε υπό τη σκιά και τους περιορισμούς της πανδημίας. Η φετινή Beyond εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό τεχνολογικό επίκεντρο της χώρας. Το feedback που πήραμε από την περσινή διοργάνωση έδειξε τη δίψα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων του κλάδου να εκπροσωπηθούν από μια ελληνική έκθεση τεχνολογίας, η οποία όμως να διαθέτει διεθνή χαρακτηριστικά. Αυτή είναι και η φιλοσοφία της Beyond: μια έκθεση τεχνολογίας από Έλληνες διοργανωτές με διεθνή ματιά και διεθνείς «παίκτες».»

Ο Ευάγγελος Χαραλάμπους, Managing Director της Be Best δήλωσε ότι:

«Η Beyond 4.0 αποτελεί μία ξεχωριστή διοργάνωση που από τη στιγμή σύλληψης της ιδέας μέχρι και την υλοποίησή της συνεπήρε όλη την ομάδα διοργάνωσης και παραγωγής της. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το εγχείρημα που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και που αυτή τη χρονιά ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Αποδείχθηκε περίτρανα ύστερα από τη συμμετοχή των σημαντικότερων εταιρειών αλλά και επιστημόνων του κλάδου πως η Beyond 4.0 ήταν η εμπορική έκθεση που χρειαζόταν ο κόσμος της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων στην υπηρεσία της. Η συμμετοχή στη Beyond 4.0 είναι μία «βουτιά» στην 4η βιομηχανική επανάσταση.»

Ο Μιχάλης Στάγκος, Ιδρυτής Industry Disruptors Game Changers (ID-GC) ανέφερε ότι: «Ταλέντο, εντοπιότητα των επενδυτών, ύψος μισθών, κόστος ζωής και ισχυρά φορολογικά κίνητρα, έχουν δημιουργήσει μια έκρηξη ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια, με εταιρίες όπως η Pfizer, Cisco, Deloitte, Accenture, να δημιουργούν κέντρα καινοτομίας βάζοντας την πόλη στον χάρτη της τεχνολογίας, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μαζί με τον Πρόεδρο της Helexpo, Τάσο Τζήκα, διαγνώσαμε εγκαίρως αυτή την προοπτική και δημιουργήσαμε το 2018 έναν πιλότο στο πλαίσιο της ΔΕΘ με όλο το οικοσύστημα καινοτομίας, το οποίο οδήγησε στη BEYOND το 2021. Η BEYOND ως ένα εργαλείο «soft power» οικονομικής διπλωματίας, μπορεί να αποτελέσει την πλατφόρμα για επαναπατρισμό ταλέντου και στελεχών, για κλείσιμο διεθνών συμφωνιών συνεργασίας, εξαγορών και ανακοίνωσης νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, από μεγάλες πολυεθνικές μέχρι νεοφυείς επιχειρήσεις. Τώρα είναι η ευκαιρία, όπως η Λισαβόνα αξιοποίησε το Web Summit, έτσι μπορούμε κι εμείς.»

«Πόλεις του Μέλλοντος»

Στο πλαίσιο της έκθεσης η Μαίρη Παπακωνσταντίνου εκπροσωπώντας το newsit.gr συντόνισε το πάνελ με θέμα οι «Η πόλη του μέλλοντος: Πώς οι πόλεις ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο, όπου σημειώνονται μεγάλες αλλαγές και με τη χρήση της τεχνολογίας, οι πόλεις «μεταμορφώνονται» σε έξυπνες. Σε αυτό συμφώνησαν οι κ.κ. Γεώργιος Τσακούμης Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία πληροφορικής Consortis Geospatial, η κ. Γεωργία Λιγνού Σύμβουλος Αστικής Αειφορίας της Uni Systems, ο κ. Σωτήρης Μπατζιάς, Strategy Director και smart city leader της Deloitte Greece και ο κ. Άγγελος Δραγκόλας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία IANIC.