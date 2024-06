Box Now: Επεκτείνει το δίκτυό της στην Κέρκυρα

Στο πλαίσιο της επέκτασης του δίκτυού της και με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες αποστολής/παραλαβής δεμάτων στους πελάτες της η Box Now προχωράει, μετά την Κρήτη, στην τοποθέτηση lockers και στην Κέρκυρα.

Τώρα οι Κερκυραίοι μπορούν να παραλαμβάνουν και να στέλνουν τα δέματα τους εύκολα, γρήγορα και οικονομικά στα πράσινα lockers της Box Now, χρησιμοποιώντας μία από τις 500 θυρίδες που είναι ήδη τοποθετημένες σε έξι περιοχές του νησιού, από το κέντρο της Κέρκυρας μέχρι και την Παλαιοκαστρίτσα.

Αν παραγγείλουν από κάποιο e-shop μπορούν να επιλέξουν «Παράδοση από Θυρίδα BOX NOW» και στη συνέχεια το επιθυμητό Αυτόματο Μηχάνημα Παραλαβής Δεμάτων που βρίσκεται κοντά τους.

Όταν το δέμα φτάσει στο επιλεγμένο locker στέλνεται ένας κωδικός PIN, ο οποίος καταχωρείται στο μηχάνημα και η αντίστοιχη θυρίδα ανοίγει αυτόματα, για την παραλαβή της παραγγελία σας. Το δέμα θα παραμείνει στη θυρίδα μέχρι και 3 ημέρες από την παράδοσή του.

Επιπλέον, με την υπηρεσία «Στείλε Δέμα» από locker σε Locker της Box Now, είναι δυνατή η αποστολή δέματος από Locker σε Locker πανελλαδικά. Όσο για την παρακολούθηση της παραγγελίας, η Box Now διαθέτει το νέο Box Now Mobile Application.