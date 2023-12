Δύο σημαντικές διακρίσεις, από δύο κορυφαίους θεσμούς που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον τομέα της τεχνολογίας, σηματοδοτούν ότι η Κωτσόβολος είναι πολλά περισσότερα από μία εταιρεία retail.

«CEO of the Year» στα «Info-Com Awards 2023» που διοργάνωσε η Smart Press, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Infocom World 2023», αναδείχθηκε ο κ. Γιάννης Βασιλάκος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Πρόκειται για μία διάκριση που αποδεικνύει ότι η διοίκηση της εταιρείας, σε συνδυασμό με την μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων που τη στελεχώνουν, είναι βασικά συστατικά που κάνουν την Κωτσόβολος να ξεχωρίζει ως μία αλυσίδα «αξίας» που συμβάλλει έμπρακτα σε μία Καλύτερη Ζωή για όλους.

Η δεύτερη διάκριση για την Κωτσόβολος ήρθε στο πλαίσιο των βραβείων επιχειρηματικής αριστείας «Diamonds of the Greek Economy», του θεσμού, όπου ξεχωρίζουν οι εταιρείες που λειτουργούν ως παραδείγματα στο ελληνικό επιχειρείν και αποτελούν τα «διαμάντια» της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτής της βράβευσης, η Κωτσόβολος βρέθηκε μεταξύ των κορυφαίων ελληνικών εταιρειών για το 2023, αποδεικνύοντας και στην πράξη, τι σημαίνει μια επιχείρηση να ηγείται διαχρονικά στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, συνθέτοντας για πάνω από 73 χρόνια, ένα κορυφαίο επιχειρηματικό μοντέλο που την κάνει να ξεχωρίζει.

Οι συγκεκριμένες διακρίσεις έρχονται σε μια χρονιά που παρά τις συνεχόμενες προκλήσεις, η Κωτσόβολος διατήρησε την κερδοφορία της με ανοδική αύξηση των πωλήσεών της, συνεχίζοντας σθεναρά τις επενδύσεις της, τόσο στην επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου της, που σήμερα απαριθμεί 97 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, όσο και σε λειτουργικά συστήματα εξυπηρέτησης, καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογίες αιχμής που κάνουν τη διαφορά στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών, μέχρι το τελευταίο μίλι.

Και οι δύο αυτές βραβεύσεις αφιερώθηκαν τόσο από τον κ. Γιάννη Βασιλάκο, όσο και από τον κ. Γιώργο Ρούσσο, Chief Financial Officer της Κωτσόβολος – Dixons South East Europe, που παρέλαβε το βραβείο «Diamond of the GreekEconomy», και στους 3.000 ανθρώπους της εταιρείας που εργάζονται καθημερινά για να είναι σήμερα η Κωτσόβολος, πολλά περισσότερα από μία εταιρεία retail.