Coca – Cola 3Ε: Επένδυση μισού εκατομμυρίου στα Tsakiris Chips

Σχεδόν μισό εκατομμύριο έφθασε η επένδυση της Coca – Cola Τρία Έψιλον στα Tsakiris Chips, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εταιρεία σε χθεσινή (3.12.2024) δημοσιογραφική επίσκεψη στις σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής τσιπς στην Αταλάντη, με αφορμή τα 70 χρόνια λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα, η Coca – Cola Τρία Έψιλον προχώρησε συνολικά σε σημαντικές επενδύσεις ύψους 0,4 εκατ. ευρώ για την έρευνα και ανάπτυξη των Tsakiris Sticks Cups, καθώς και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στο εργοστάσιο των Tsakiris Chips στην Αταλάντη για την παραγωγή τους.

Τα Tsakiris Sticks Cups κυκλοφορούν πλέον σε συσκευασία των 60 και 105 γραμμαρίων. Η καινοτόμα συσκευασία τους επιτρέπει στους καταναλωτές το πολλαπλό άνοιγμα και κλείσιμο, διατηρώντας το προϊόν σε ιδανικές συνθήκες κατανάλωσης.

Επιπρόσθετο θετικό της νέας συσκευασίας είναι ότι μπορεί εύκολα να ανακυκλωθεί, διαχωρίζοντας το χάρτινο περίβλημα από το πλαστικό δοχείο.

Περιγράφοντας το προϊόν, η Snacks Business Manager κα Γιώτα Καρασακαλίδου, σχολίασε ότι «είναι μια συσκευασία on the go, που κρατά τα πατατάκια τραγανά και φρέσκα», τονίζοντας ότι «τα Tsakiris Sticks Cups έρχονται να μιλήσουν στο νεανικό κοινό. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να παραμένουμε επίκαιροι. Προσπαθήσαμε να ταυτιστούμε όσο μπορούμε με τις ανάγκες των νέων ανθρώπων και να τους φέρουμε πιο κοντά σε εμάς.

Κύριος στόχος, όπως επεσήμανε η ίδια είναι «να διευρύνουμε το δίκτυο διανομής μας στα δύο βασικά μας κανάλια προτεραιότητας, που είναι το οργανωμένο λιανεμπόριο και η μικρή λιανική».

Η κατηγορία των τσιπς είναι μία πολύ δυναμική αγορά, στο σύνολο της οποίας τα Tsakiris Chips, αυτή τη στιγμή, έχουν μερίδιο της τάξης του 7%.

«Η καινοτομία αυτή σηματοδοτεί μία νέα εποχή για τη μάρκα, δημιουργώντας ευκαιρίες σε μία δυναμική και ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία», δήλωσε η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της CCH, κα Ιωάννα Στρουμπή, προσθέτοντας: «Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στα Tsakiris Chips και στη βιώσιμη ανάπτυξη».

Η κατηγορία των τσιπς είναι λίγο πάνω από 200 εκατ. ευρώ σε αξία, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς έχει αυξηθεί κατά 7%.

Κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα

Με 27 χρόνια λειτουργίας το εργοστάσιο της Coca – Cola Τρία Έψιλον στην Αταλάντη στηρίζει την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μέσα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς παραγωγής του εργοστασίου, αλλά και μέσα από τις συνεργασίες με τοπικούς προμηθευτές πρώτων υλών.

Ειδικότερα, το εργοστάσιο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής και σε αυτό απασχολούνται 76 άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων εργάζονται στην εταιρεία για πάνω από 15 χρόνια. Μαζί με τους εργαζόμενους των άμεσων τοπικών συνεργατών του εργοστασίου, απασχολούνται στην περιοχή περισσότερα από 150 άτομα.

Συνολικά έχουν 12 προμηθευτές πατάτας σε ετήσια βάση, από τους οποίους οι τέσσερις βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αταλάντης και στους γύρω νομούς. «Το σύνολο του όγκου, που προμηθεύουν οι συγκεκριμένοι, είναι περίπου το 30% του συνολικού μέσου όρου», υπογράμμισε ο Διευθυντής του εργοστασίου Tsakiris, κ. Νίκος Κουτσιούρης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το εργοστάσιο λειτουργεί σε 3 βάρδιες 5 μέρες την εβδομάδα και έχει μία γραμμή παραγωγής με δυναμική της τάξεως των 1.000 κιλών ανά ώρα». Κατά την τετραετία 2021 – 2024, έχει προσφέρει 1.840 κιβώτια προϊόντων αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα, ο κ. Κουτσιούρης ανέφερε ότι «συνολικά σε ετήσια βάση η εγχώρια παραγωγής πατάτας είναι στο 70 – 75% και το 25% είναι από το εξωτερικό. Οι τιμές από την εγχώρια αγορά είναι ανταγωνιστικότερες των τιμών του εξωτερικού, λόγω του κόστους μεταφοράς».

Για την παραγωγή των Tsakiris Chips χρησιμοποιείται 100% φυσική και προσεκτικά επιλεγμένη πατάτα, την οποία επεξεργάζονται οι άνθρωποι του εργοστασίου, με τη βοήθεια ενός υπερσύγχρονου εξοπλισμού, με μέγιστη παραγωγική δυναμική 4.500 τόνους ανά έτος.

Επένδυση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Το εργοστάσιο υιοθετεί τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στην παραγωγική διαδικασία, ενώ επενδύει στη συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

Τα τελευταία 5 χρόνια έχει μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κιλό παραγόμενου προϊόντος κατά 25%, μέσω της χρήσης λαμπτήρων LED και με τη χρήση ηλεκτροκινητήρων / αεροσυμπιεστών πράσινης κατηγορίας, και την χρήση του νερού κατά 62%.

Τέλος, όλα τα παραπροϊόντα της παραγωγικής του διαδικασίας, όπως η ωμή πατάτα και το άμυλο, ανακυκλώνονται στο 100%. Χρησιμοποιούνται είτε για ζωοτροφές (κυρίως οι πατάτες) είτε σαν ένα βασικό συστατικό σε βιομηχανίες που παράγουν ανακυκλωμένο χαρτί (το άμυλο).

Το Χαρτοφυλάκιο των Tsakiris Chips

Τα Tsakiris Chips αναπτύσσουν και προσφέρουν μια ευρεία γκάμα προϊόντων που ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των καταναλωτών, από τους λάτρεις των κλασικών γεύσεων μέχρι εκείνους που αναζητούν πιο υγιεινές επιλογές. Οι διαθέσιμες σειρές περιλαμβάνουν τις κλασικές λεπτοκομμένες πατάτες, τα κυματιστά πατατάκια και τα sticks.

Οι διαθέσιμες γεύσεις είναι: