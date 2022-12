Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα επιλέξει το 22% των Ελλήνων για να πάει στο φετινό ρεβεγιόν ενώ το 21% θα χρησιμοποιήσει την άνετη και ξέγνοιαστη λύση του ταξί. Από σχετική έρευνα προκύπτει ότι, το 49% των Ελλήνων θα ταξιδέψει, αλλά εντός συνόρων, με το 32% να σχεδιάζει να μοιραστεί τα έξοδα μετακίνησης στους γιορτινούς προορισμούς.

Με στοιχεία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τη FREE NOW το Super App Μετακίνησης στη Ευρώπη, οι συνήθειες των Ελλήνων σχετικά με τις μετακινήσεις, δείχνουν να έχουν αλλάξει λόγω της αύξησης του κόστους ζωής. Γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει και έξοδα των γιορτών.

Καθ’ οδόν για το ρεβεγιόν

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και τα ταξί αναμένεται να αποτελέσουν τις δύο κύριες επιλογές ασφαλούς μετακίνησης, για τους Έλληνες που ζουν στις μεγάλες πόλεις, κατά την βραδινή έξοδο του Ρεβεγιόν. Το ταξί μάλιστα χαρακτηρίζεται ως η πλέον ασφαλής και άνετης λύση μετακίνησης στα οικογενειακά τραπέζια κατά την εορταστική περίοδο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας, οι Έλληνες δηλώνουν σε ποσοστό 22% πως θα χρησιμοποιήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τη μετακίνηση τους, ενώ αμέσως μετά με ποσοστό 21%, δηλώνουν πως θα επιλέξουν το ταξί για να κινηθούν με ασφάλεια την περίοδο των γιορτών. Μάλιστα, το 13%, σημειώνει πως και η επιστροφή σπίτι θα γίνει με ταξί, μετά από κάθε έξοδο τις ημέρες των γιορτών, ως ο πιο ασφαλής και ξέγνοιαστος τρόπος, σε μέρες που το παρκάρισμα γίνεται δύσκολο.

Χριστουγεννιάτικα ταξίδια

Τα φετινά «ακριβότερα» Χριστούγεννα πάντως, αρκετοί είναι εκείνοι που δηλώνουν πως θα ταξιδέψουν εντός των συνόρων, με το ποσοστό να φτάνει το 49%, με το 32% να σκοπεύει μάλιστα να μοιραστεί τα έξοδα μετακίνησης, με την παρέα του. Εντός ή εκτός πόλης πάντως, η συντριπτική πλειοψηφία όσων απάντησαν στην Έρευνα της FREE NOW, το 86%, δήλωσε πως σκοπεύει να περάσει τις γιορτές παρέα με την οικογένεια και αγαπημένους φίλους.

Έχοντας δει την καθημερινότητά να αλλάζει την χρονιά που πέρασε και την αύξηση του κόστους διαβίωσης να κυριαρχεί, οι περισσότεροι πολίτες επανεξετάζουν τις επιλογές τους. Δεν είναι μάλιστα λίγοι εκείνοι που επιλέγουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής, αναθεωρώντας ακόμα και τον τρόπο της καθημερινής μετακίνησης, επιλέγοντας λύσεις πιο φιλικές για το περιβάλλον. Το 32% μάλιστα δηλώνει, ότι από τον επόμενο χρόνο θα προτιμούσαν να μην έχουν στην κατοχή τους ιδιωτικό αμάξι και να μοιράζονται τις διαδρομές τους, στοχεύοντας σε έναν πιο οικονομικό και οικολογικό τρόπο ζωής.

Στοιχεία της έρευνας

Η εταιρεία ερευνών Kantar διεξήγαγε διαδικτυακή έρευνα τον Νοέμβριο του 2022 για λογαριασμό της εταιρείας FREE NOW σε 5.002 άτομα που ζουν στις παρακάτω χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Πολωνία και Ελλάδα.

