Οι εταιρείες DHL Express, AbbVie, Deloitte, SC Johnson, Teleperformance και Bristol-Meyers Squibb, είναι έξι από τις 25 εταιρείες που περιλαμβάνονται στην παγκόσμια λίστα εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, οφείλουν όμως την επιτυχία τους και στις θυγατρικές τους στην Ελλάδα, καθώς διακρίθηκαν και στη χώρα μας για το εξαιρετικό εργασιακό τους περιβάλλον.

To Great Place to Work® για 12η συνεχόμενη χρονιά αξιολόγησε και ανακοίνωσε τις 25 εταιρείες, οι οποίες ξεχωρίζουν το 2022 για το εργασιακό τους περιβάλλον και σε συνεργασία με το FORTUNE, ανακοίνωσε την ετήσια διεθνή λίστα World’s Best Workplaces™.

Ποιες είναι οι εταιρείες

Η DHL Express κατέκτησε ξανά την πρώτη θέση το 2022, ακολουθούμενη από τη Hilton στο Νο. 2 και τη Cisco στο Νο. 3. Και οι τρεις αυτές εταιρείες κατατάχθηκαν στις τρεις πρώτες θέσεις της αντίστοιχης περσινής λίστας!

Η σειρά έχει ως εξής:

DHL Express

Hilton

Cisco

Salesforce

Millicom

AbbVie

Deloitte

Hilti Group

SC Johnson

Stryker

Teleperformance

Medtronic

EY

VRIO: DIRECTV & SKY

SAP SE

Scotiabank

Accenture

Nestle

Cadence

Mercado Libre

FedEx

Concentrix

Sopra Steria

Adobe

Bristol-Meyers Squibb

Για τις εταιρείες που μπήκαν στη λίστα Fortune World’s Best Workplaces™ το 2022, η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους υπαλλήλους τους οδήγησε σε υψηλότερα ποσοστά διατήρησης και παραγωγικότητας.

Για τους εργαζόμενους σε αυτές τις 25 κορυφαίες εταιρείες, κατά μέσο όρο:

• Το 88% είπε ότι «όλοι είναι πρόθυμοι να προσπαθήσουν περισσότερο προκειμένου να βγει η δουλειά» στην εταιρεία του

• Το 87% είπε ότι θα «συνιστούσε ανεπιφύλακτα τον χώρο εργασίας του σε φίλους και συγγενείς»

• Το 85% δήλωσε ότι «επιθυμεί να εργαστεί για τον εργοδότη του για πολύ καιρό»

Στην έρευνα του Great Place to Work® συμμετείχαν διεθνώς 4,5 εκατ. εργαζόμενοι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 11.500 εταιρείες με 15 εκατομμύρια εργαζόμενους σε 146 χώρες.