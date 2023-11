«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα του νέου τραπεζικού χάρτη που διαγράφει η αναπτυξιακή πορεία της χώρας, μετά την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της, Γεώργιος Ζαββός, στο πάνελ συζήτησης του Thessaloniki Summit 2023 με θέμα «Banking and Stocks: Shaping the future of finance», με συνομιλητή τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννο Κοντόπουλο.

Ο κ. Ζαββός, υπενθύμισε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις όλων των ευρωπαϊκών θεσμών στην Ευρώπη, για την πράσινη μετάβαση θα χρειαστούν 620 δισ. ευρώ καθώς και 125 δισ. ετησίως για την ψηφιακή μετάβαση κατά μέσον όρο, μέχρι το 2030.

Για να χρηματοδοτηθούν αυτές οι τεράστιες επενδύσεις κλίμακας, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, η ΕΕ θα πρέπει να εμβαθύνει την Ένωση των Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών, με άξονα το εργαλείο των τιτλοποιήσεων.

Η ελληνική οικονομία

Ειδικά για την Ελλάδα, υπογράμμισε ότι χρειάζεται ένα δυναμικό χρηματοοικονομικό σύστημα ικανό να χρηματοδοτήσει τον μεγαλύτερο οικονομικό μετασχηματισμό που έχει βιώσει η χώρα, καθώς βρίσκεται στο μάτι της κλιματικής αλλαγής και στοχεύει να γίνει κόμβος ενεργειακής και πράσινης μετάβασης, και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μπορεί να συμβάλει καθοριστικά σε αυτό το εγχείρημα.

Όπως εξήγησε ο κ. Ζαββός: «Η «άνοιξη» που βιώνει στις μέρες μας, το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας, με την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και την υψηλή κερδοφορία των Ελληνικών συστημικών τραπεζών, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο Ελληνικό Σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» το οποίο σε χρόνους ρεκόρ, απάλλαξε τους ισολογισμούς των τραπεζών από περίπου 70 δις ευρώ κόκκινα δάνεια, μειώνοντας τα ποσοστά NPEs από 45% το 2019, σε περίπου 7% τώρα.

Πρόκειται για μεταρρύθμιση τεράστιας εμβέλειας». Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο δημοσιογράφος Δημήτρης Πεφάνης.