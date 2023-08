Αύξηση στα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) της τάξης του 14% σε ετήσια βάση και θετικά κέρδη μετά φόρων €4,4 εκατ. εμφανίζει στο α’ εξάμηνο 2023 η Intralot, ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων και στη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2023, τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα €175,3 εκατ. (-14,4% σε ετήσια βάση). Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €62,8 εκατ. (+14,0% σε ετήσια βάση), ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 35,8% από 26,9% το α’ εξάμηνο του 2022.

Σε τριμηνιαία βάση, το β’ τρίμηνο του 2023 συγκριτικά με το β’ τρίμηνο του 2022, τα κέρδη EBITDA παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.

Τα στοιχήματα

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας τα Παιχνίδια Λοταρίας είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών, αποτελώντας το 58,7% των εσόδων, με τον Αθλητικό Στοιχηματισμό να έπεται με συμβολή 17,6%. Tα VLTs αποτέλεσαν το 12,7%, τα Συμβόλαια Τεχνολογίας συνεισέφεραν το 10,9% ενώ οι Ιπποδρομίες / Κυνοδρομίες το 0,1% των συνολικών εσόδων.

Διεθνής δράση

Κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες (LTM), τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €130,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 6,3% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2022. Σημαντική ανάπτυξη οφείλεται στις δραστηριότητές στις ΗΠΑ (ετήσια αύξηση εσόδων και EBITDA κατά 7,4% και 14,7% αντίστοιχα).

Όσον αφορά τις δραστηριότητες στις υπόλοιπες αγορές που δραστηριοποιείται, η θυγατρική της INTRALOT, Intralot Inc. προχώρησε σε επέκταση του συμβολαίου με τη Λοταρία του Γουαϊόμινγκ για πέντε επιπλέον χρόνια έως τις 25 Αυγούστου του 2034.

Στην Ταϊβάν, η LotRich Information Co., Ltd. μια κοινοπραξία με έδρα την Ταϊβάν της οποίας βασικός μέτοχος είναι η INTRALOT, υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο για την προμήθεια του συστήματος τυχερών παιχνιδιών της CTBC Bank Co.

Στις 8 Αυγούστου του 2023, ο όμιλος ανακοίνωσε την ακύρωση ομολογιών λήξης 2024, που είχε στην κατοχή του, ονομαστικής αξίας €144,432,000.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Να σημειωθεί, ότι σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει τους όρους αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέχρι το ποσό που δεν υπερβαίνει το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.