Η επένδυση της JTI (Japan Tobacco Inc.) στο εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη αποτελεί case study άμεσης και επιτυχημένης ξένης επένδυσης στη χώρα μας. Με αυτά τα λόγια η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας κ. Γεωργία Καρούντζου, χαρακτήρισε την επένδυση της JTI στην Ελλάδα, κατά την τοποθέτησή της στο Thessaloniki Summit 2021.

Από το πάνελ του συνεδρίου με τίτλο How to re-spark Foreign Direct Investments, η κ. Καρούντζου ανέφερε ότι «με την εξαγορά της ΣΕΚΑΠ στη Ξάνθη η εταιρεία (Japan Tobacco Inc.) δεν δίστασε να τοποθετήσει σημαντικά κεφάλαια στη χώρα, αναβαθμίζοντας και αναπτύσσοντας το εργοστάσιο, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγική και εξαγωγική του δυνατότητα.»

Ως παράγοντες που επέδρασαν θετικά στην επένδυση, αναφέρθηκε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, που ήδη εφαρμόζονται στη χώρα, με βασικά ζητούμενα για τη συνέχιση υλοποίησης άμεσων ξένων επενδύσεων το σταθερό φορολογικό πλαίσιο με μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και την εξασφάλιση της σταθερότητας στους κανόνες της οικονομίας χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις επενδύσεις και την εξαγωγική δραστηριότητα.

Σχετικά με τον όμιλο Japan Tobacco Inc. είναι μια κορυφαία διεθνής εταιρεία προϊόντων καπνού που ανήκει κατά το ένα τρίτο στο Ιαπωνικό Δημόσιο και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 130 χώρες. Με περίπου 58.000 εργαζομένους, παράγει και εμπορεύεται ορισμένες από τις πιο γνωστές μάρκες παγκοσμίως, όπως Winston, Camel, Mevius και LD. Ο όμιλος JT έχει δεσμευτεί να επενδύει σε Προϊόντα Μειωμένου Κινδύνου και προωθεί τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού με την επωνυμία Ploom καθώς και προϊόντα ηλεκτρονικών τσιγάρων με την επωνυμία Logic. Επιπλέον, ο όμιλος δραστηριοποιείται στον φαρμακευτικό κλάδο και στον κλάδο των επεξεργασμένων τροφίμων.