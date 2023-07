Στρατηγική συμφωνία με την Β. Καυκάς ΑΕ, για τη διανομή οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, ανακοίνωσε η JinkoSolar Holding Co., Ltd, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο καινοτόμους κατασκευαστές ηλιακών μονάδων στον κόσμο, με τη συνεργασία να καλύπτει την Ελλάδα και την Κύπρο για τα έτη 2023 και 2024.

Η σημασία

Ο κ. Δημήτρης Βαρλάμης, Ηead of Sales Νοτιανατολικής Ευρώπης της JinkoSolar Co., Ltd., σχολίασε για τη συμφωνία: “Η στρατηγική της Jinko Solar όσον αφορά στην αποθήκευση και στα φωτοβολταϊκά εστιάζει στην παροχή υψηλής ποιότητας και αξιόπιστων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των πελατών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την ΚΑΥΚΑΣ, η JinkoSolar θα εισάγει στην αγορά τα οικιακά προϊόντα αποθήκευσης.

Εκτός από τα τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα υψηλής ποιότητας, το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της JinkoSolar είναι ότι η εταιρεία θα παρέχει μέσω του καναλιού διανομής της ΚΑΥΚΑΣ, το πλήρες οικιακό σύστημα που περιλαμβάνει φωτοβολταϊκή μονάδα, inverter και μπαταρία αποθήκευσης. Επιπλέον, η ΚΑΥΚΑΣ θα παρέχει υπηρεσίες after sales εξυπηρέτησης για την κάθε περιοχή. “.

Οι παροχές

Ο κ. Ανδρέας Μακρυπίδης, Business Development & Solutions Director της Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, σχολίασε: “Στο πλαίσιο της ήδη εδραιωμένης συνεργασίας μας με την JinkoSolar από το 2015 στη διανομή φωτοβολταϊκών PV σε Ελλάδα & Κύπρο, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα και πάλι μαζί. Η διαδικασία ενεργειακής μετάβασης & εξηλεκτρισμού με απώτερο στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη μας, απαιτεί εξοπλισμό και υπηρεσίες με τα υψηλότερα πρότυπα, για να αντέξουν στην πορεία του χρόνου. Οι πελάτες της ΚΑΥΚΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο αναζητούν αξιόπιστες λύσεις και μακροχρόνιες συνεργασίες.

Αυτός ο συνδυασμός εκπληρώνεται με την επέκταση της συνεργασίας των δύο εταιρειών, παρέχοντας μια ολιστική προσέγγιση & την απαιτούμενη προστιθέμενη αξία μέσα από την εγκατάσταση ενός Φ/Β & RESS συστήματος. Στην ΚΑΥΚΑΣ, μέσω του δικτύου των 78 καταστημάτων μας σε Ελλάδα και Κύπρο, των εξειδικευμένων μηχανικών, του Logistic Center, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και την επέκταση της συνεργασίας μας με την JinkoSolar συνεχίζουμε δυναμικά και προσφέρουμε μια αναβαθμισμένη εμπειρία στους πελάτες μας με απώτερο στόχο ένα «πράσινο» μέλλον.